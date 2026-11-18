工業電腦廠新漢（8234）營運持續升溫，目前訂單能見度約有7~8個月，展望後市，新漢董事長林茂昌對2027年營運樂觀看待，主要是因多數客戶已下長單，加上公司旗下AI解決方案、機器人產品持續發酵，目前對明年上半年整體營運樂觀看待。

新漢2026上半年受到記憶體缺料及工廠搬遷影響，導致上半年營收、獲利表現遜於去年同期，但隨著新工廠生產轉趨正軌，加上公司積極備料緩解缺貨問題，帶動今年第3季營運反轉，單季營收來到20.88億元，稅後純益1.04億元，季增160%、較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）為0.73元。

展望後市，新漢預期，今年第4季營運不會比第3季差，主要是因公司主要產品線大多呈現增長態勢，整體來看，新漢預計今年下半年業績將優於上半年，全年營收將優於去年。

以新漢產品營收比重來看，IoT智動化31%、網路通訊33%、智能監控15%、車載電腦15%、智慧城市5%及其他1%。

展望2027年，新漢對後市營運樂觀看待。林茂昌指出，由於缺料問題導致價格大幅上漲，多數客戶已下長單，預定明年訂單，目前對明年上半年營運偏樂觀。

林茂昌表示，在新產品布局方面，公司在AI解決方案有不錯斬獲，尤其車載AI的應用、以及機器人控制器和功能安全套件，這部分的需求有看到批次百台規模。

不過，受到記憶體等零組件持續漲價影響，導致今年第3季工業電腦廠毛利率普遍出現下滑狀況，新漢也無法置身事外，單季毛利率降至22.7%，季減0.5個百分點、但年增0.4個百分點。

因應記憶體等關鍵零組件價格持續高檔，新漢持續與客戶協商調漲價格，盡量以客戶可接受的範圍內調整價格，希望藉此扭轉毛利率下滑態勢。