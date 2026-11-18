通訊軟體LINE持續優化跨裝置使用體驗，最新上線的LINE電腦版已開始支援螢幕閱讀器等無障礙功能，協助視障者降低溝通門檻。LINE台灣產品規劃部副總經理林慶達受訪表示，待團隊確認用戶從網頁版銜接到電腦版的狀況後，預計明年將讓Chrome網頁版退場。

過去視障者在電腦上使用LINE，主要仰賴Chrome網頁版搭配螢幕報讀軟體NVDA，但網頁版功能受限，不僅無法傳送語音訊息、使用LINE社群，甚至常因焦點跳動導致訊息誤傳。

LINE今天發布新聞稿說明，LINE電腦版自26.6.0版起已開始支援Windows與macOS作業系統內建的螢幕閱讀器，以及Windows環境下的NVDA，使用者能透過語音報讀與鍵盤操作，使用LINE電腦版與親友保持聯繫。

林慶達出席由LINE台灣舉辦的媒體交流會時，針對中央社記者詢問Chrome網頁版退場的具體時程表示，目前正與總部討論確切時間點，由於電腦版無障礙功能剛上線，團隊需要觀察並確認用戶從網頁版銜接到桌面版的狀況；若無問題，「應該是在明年的時間會做一個安排」，屆時將透過官方管道通知。

記者追問讓網頁版退場的決策考量，林慶達坦言，Chrome網頁版屬於LINE較舊有的產品線，當初為了讓不同環境的用戶都能使用而設立，但網頁版先天在架構上無法提供更完整的使用體驗，例如訊息閱讀順序顛倒、缺乏完整的歷史訊息紀錄等。團隊希望在每個產品線都能提供更好的體驗，因此在電腦版準備就緒後，決定集中資源並安排網頁版在適當時間退場。

為了讓視障用戶能無痛轉移到功能更完整的電腦版，LINE產品團隊歷經三階段使用者研究，從拜訪非營利組織（NGO）與視障團體、邀請無障礙專家進行前測，到邀請全盲用戶實測。LINE台灣產品規劃部專案副理林紀含說，這次專案並非單純新增一項功能，而是從真實使用者的研究出發，從最基本的架構開始，一步步打造更友善的溝通體驗。

林紀含指出，開發團隊在首輪測試時發現，視障專家在操作介面時「有點像是在迷宮裡面找路」，缺乏結構與方向感。團隊為此進行多項優化，打造出三大核心亮點，首先是實現「讀得到、找得到、聽得懂」的語音報讀與焦點導覽，確保焦點移動符合使用邏輯，降低迷路機率。

其次，團隊針對視障者依賴鍵盤操作的習慣，新增3組快捷鍵，讓用戶能一鍵直達搜尋欄、快速切換主要服務分頁，並直接透過鍵盤開啟訊息右鍵選單執行回覆與收回。

第三，電腦版帶來比Chrome網頁版更完整的體驗，不僅能存取更完整的本機訊息紀錄、支援LINE社群，閱讀順序也改為由舊到新，更貼近一般用戶習慣。

視障用戶陳傑閔表示，過去在電腦上使用LINE社群時，因網頁版不支援，必須頻繁在手機與電腦間切換複製資料，非常耗時。新版電腦版將無障礙元素直接融入一般版本，而非獨立開發特別版，可以確保未來每次改版時，視障者都能同步使用最新功能。