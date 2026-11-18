技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布參與於芝加哥舉行的 Supercomputing 2026。SC26 以「HPC Unites」為主題，於 11 月 17 日至 19 日在 McCormick Place 匯聚全球高效能運算社群，研究人員、產業專家與政府機構在此分享推動科學與研究進展的技術。技鋼科技於技嘉展位 #2229 展示運算、液冷與夥伴生態系如何整合為一體，完整產品組合涵蓋從輕巧的個人 AI 超級電腦，到機櫃級 AI 基礎架構。

SC26 期間，技嘉展位將舉辦一系列由技鋼科技與產業夥伴主講的技術講座，夥伴包括 AMD、Intel、NVIDIA、群聯、施耐德電機與 WEKA。講座涵蓋完整的 AI 部署生命週期，從 AI 工廠基礎架構規劃、AI 堆疊中的軟體，到 GPU 資源配置，為與會者提供建構與營運大規模 AI 的實務指引。

隨著超大規模雲端業者與 AI 雲端服務供應商崛起，資料中心的重心已轉向大規模機櫃級部署。自技嘉 GIGAPOD 推出兩年以來，技鋼科技持續擴展 POD 產品組合，為自主代理式 AI 提供更整合的解決方案，並簡化資源管理。技嘉展位展示一套管理機櫃解決方案，整合運算節點、簡化液冷與電源管理的 G-REX 解決方案、交換器與伺服器，讓資料更有效率地供應給 GPU。

GIGABYTE G-REX：將 CDU、PDU、RDHx 與漏液偵測的管理整合至簡單易用的介面。UfiSpace：提供用於東西向資料網路架構與 AI 訓練叢集的交換器，以及頻外管理交換器。GPU 到儲存解決方案：合作夥伴 VAST 與 WEKA 為搭載技嘉伺服器的 AI 與 HPC 叢集，提供超高速的集中式儲存。

技嘉展位展出全新機櫃級刀鋒解決方案。全新 6U 液冷機箱可與 CDU、PDU 及冷熱水通道分歧管基礎設施整合，並在 CPU、記憶體與網卡上配置冷板，帶走近 90% 的系統熱量。技嘉 B685-D80-LS1 專為 AMD EPYC 9006 伺服器處理器打造，單台伺服器最高可達 5,120 個 CPU 核心。同場展出的技嘉 G684-A80-LAS1，則以相同的刀鋒伺服器規格支援 Intel Xeon 6 處理器。這些伺服器可與機櫃內建的技嘉 CDU 所提供的冷卻，以及施耐德電機的電源配送整合，為客戶提供簡化且經過驗證的部署流程。

全新推出的技嘉 H295-D80-CS1 為 2U 四節點封閉式冷卻伺服器，每個節點支援兩顆 AMD EPYC 9006 處理器，單台伺服器最高可達 2,048 個 CPU 核心。透過整合封閉式冷卻系統，這款伺服器能更輕鬆導入無須連接設施用水的傳統資料中心，在不需額外基礎設施的情況下，享有液冷的效率。

參觀者可於展位與技鋼科技團隊交流貨櫃式、模組化部署與 AI 工廠。全新參考設計讓大規模叢集部署更為簡單。技鋼科技於現場特別展示技嘉 AI 工廠加速器 GAIFA 與技嘉加速部署單元 GADU，作為可快速部署 AI 基礎架構的範例。

呼應「HPC Unites」主題，技鋼科技將資料中心的每一層整合為可直接部署的解決方案。從桌面 AI 系統、高密度 CPU 機櫃，到以 GAIFA 與 GADU 打造的 AI 工廠，技鋼科技提供經過驗證的硬體、液冷技術與開放的夥伴生態系。