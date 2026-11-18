中華電信（2412）董事長簡志誠日前曾透露，將評估投資本土衛星終端設備（UT）與供應鏈。今日鐳洋科技（6980）宣布完成現金增資，中華電信旗下中華投資成為認購股東之一。

鐳洋科技表示，原計畫募集3億元，參與本次現金增資的金額逾4億元，市場參與度超乎預期，最終依原額度完成。

為強化鐳洋科技在射頻及低軌衛星之布局，增資將用於擴產之資本支出、國際布局及充實營運資金。

參與鐳洋現增的認購機構包括富邦金控（2881）旗下北富銀創投、中華電信旗下中華投資、佳世達（2352）集團、台翔航太工業及家登精密工業（3680），其中鐳洋科技外部大股東佳世達集團更進一步加碼投資。

鐳洋表示，2026年上半年合併營收較去年同期成長76.4%，創興櫃掛牌以來同期新高，主要受惠於射頻測試產品的應用從消費性電子擴展至低軌衛星及AI裝置等利基型市場，加上客戶產線建置等需求升溫，智動化部門也成功切入AI領域，測試設備與AI電控元件出貨增加，帶動營收月月攀升。

隨著業務規模成長，鐳洋強調，將擴大產能並加速國際布局，以滿足客戶需求；本次增資將提升資金調度彈性，以因應後續業務需求。

鐳洋以射頻技術為核心，業務涵蓋射頻測試零組件、智動化產品及先進射頻研發。在射頻測試領域，公司提供高頻測試零組件與相關整合方案；在衛星通訊領域，則投入通訊酬載、陣列天線及地面接收設備等技術，並透過「夜鷹號」及「黑鳶」系列立方衛星任務，累積相關技術的在軌驗證經驗。因應高頻通訊測試及低軌衛星通訊應用需求，鐳洋將推進射頻測試設備相關專案與衛星地面模組量產，讓研發成果轉化為產品交付。

鐳洋科技各事業別已逐步站穩腳跟，揮別2024年因研發組織調整導致虧損的陰霾，隨著2025年重要人事異動後，公司發展策略逐步顯現，尤其2026年度在AI領域及低軌衛星領域皆達成關鍵里程碑。

展望未來，鐳洋指出，將持續提升營運效率與資源配置效益，並著重既有專案執行、新專案拓展，以及衛星地面站測試與高頻模組量產。隨著低軌衛星及AI市場持續增量成長，明年產業前景正面樂觀。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，鐳洋始終重視技術研發與客戶需求的連結，讓研發投入能回應市場需要。這次增資為公司提供更充足的營運資金，讓團隊能更靈活地安排專案執行與資源投入。技術的價值不止於研發成果，更在於能否真正走進市場，為客戶創造價值，也為公司開創下一階段的成長。