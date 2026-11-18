AI引領全球半導體新一波技術革命，先進製程競爭也從單一企業的技術突破，轉向整體產業生態系的協同創新。台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑今（18）日出席美商科林研發（Lam Research）位於苗栗竹南的台灣科技中心動土典禮時強調，隨著半導體結構日趨複雜，創新早已不是任何一家企業能夠獨力完成，設備、材料、晶圓製造及設計夥伴的緊密合作，重要性前所未有。台積電期待透過科林研發新技術中心，深化雙方合作，加速先進製程開發，為GAA（環繞式閘極）時代打造下一世代半導體技術。

今日動土典禮冠蓋雲集，包括台積電研發副總經理章勳明、南亞科總經理李培瑛、苗栗縣長鍾東錦、科林研發台灣主管郭偉毅，以及國科會、經濟部、國家實驗研究院、新竹科學園區管理局、台灣美國商會、科學園區同業公會等政府與產業界代表出席，共同見證科林研發擴大在台研發布局的重要里程碑。

米玉傑指出，數十年來，半導體產業透過電晶體架構創新、製程微縮及系統整合，持續推動科技快速進步。如今人工智慧正引領下一波科技革命，對運算效能及運算能力提出更高要求，半導體產業必須同步推進先進製程、新世代電晶體架構、先進封裝及3D系統整合，才能滿足AI快速成長的需求。

他強調，隨著半導體技術日益複雜，從晶圓製造、設備、材料到IC設計，每個環節都至關重要。唯有透過產業鏈持續深化合作，才能加速技術開發與實驗、縮短學習曲線，並將研發成果轉化為高品質且具備量產能力的製程技術。

米玉傑表示，台積電與科林研發在台灣已攜手合作數十年，雙方合作橫跨多個半導體技術世代。無論是在蝕刻、沉積技術的工程執行，或量產製程的技術開發，科林研發始終是台積電長期信賴的重要合作夥伴。

此次科林研發擴大台灣研發布局，將頂尖研發能量帶到更接近客戶的第一線，讓雙方專家團隊能在技術開發初期就展開深度合作，共同迎接前瞻製程及新世代電晶體架構的挑戰。

科林研發規劃新科技中心於2028年啟用，辦公室與無塵室總面積超過4萬平方公尺，屆時在台整體無塵室產能將擴大至原有9倍以上，研發領域涵蓋沉積、蝕刻及濕式清洗，支援邏輯晶片、記憶體與先進封裝技術。

業界認為，隨著GAA架構及3D整合技術持續演進，半導體設備與製程開發的整合難度同步提高。科林研發將研發資源直接部署在台積電等重要客戶附近，有助縮短設備驗證及新製程開發週期，也凸顯台灣在全球先進半導體技術創新體系中的關鍵地位。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑今日出席美商科林研發（Lam Research）位於苗栗竹南的台灣科技中心動土典禮時強調，半導體創新不能單打獨鬥！攜手科林研發搶攻GAA下一世代製程。記者簡永祥／攝影