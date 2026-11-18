2026年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」將於18日至19日在中國深圳召開。我國領袖代表施振榮18日啟程登機前發表談話。他強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，此行將向所有APEC會員，分享台灣在這些議題長期累積的豐富經驗及優勢。

國安會秘書長吳釗燮、外交部次長葛葆萱等，均到場送機。

施振榮致詞表示，很榮幸接受賴清德總統的託付，代表總統前往中國深圳出席今年的APEC經濟領袖會議。他非常感謝各位撥冗前來機場送行，也向國人及在場的媒體朋友致意。

施振榮說，此次是他繼2007年出席在澳洲雪梨舉辦的APEC經濟領袖會議後，再次擔任我國領袖代表，承蒙賴總統的信任，他深感責任重大。

回顧近20年前，他在APEC提出數位機會中心（ADOC）倡議，期盼結合政府及民間企業的力量，協助縮減APEC社群的數位落差、促進綠色成長及永續發展。

時至今日，全球經貿環境歷經重大變化，數位轉型及人工智慧（AI）的快速發展，不僅改變產業面貌，也為亞太區域帶來新的機會與挑戰。

施振榮提到，從過去他投入國際企業經營，與許多APEC會員建立了穩固的合作關係，到近年持續探索AI作為長期協作夥伴的可能性，他始終秉持不斷學習的精神，思考人類如何與AI共同創造價值。

施振榮強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。我國政府及企業透過公私協力及對外投資等方式，將AI相關產業發展的餅做大，使更多合作夥伴都能享受AI帶來的紅利。

施振榮表示，這次出席APEC，他將遵照賴總統的指示，與各國會員積極交流，分享台灣在這些議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻，「台灣，帶著微笑曲線而來」。