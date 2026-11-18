佳世達（2352）集團旗下其陽科技（3564）子公司雙相直接液冷解決方案領導廠商其曜科技，將於SuperComputing 2026（SC26）展出雙相直接液冷（Two-Phase Direct Liquid Cooling , 2P DLC）機架級解決方案，瞄準高效能運算（HPC）與AI資料中心散熱需求，展示單一機架最高達200kW的整櫃散熱能力。其曜科技憑藉雙相液冷技術，強化高密度運算環境的散熱效能。

其曜科技技術長劉承恩表示：「隨著運算密度持續攀升，散熱管理是HPC基礎設施設計不可或缺的一環。其曜憑藉創新專利技術，推出兼具卓越散熱、高能效與高可靠度的雙相直接液冷機架級解決方案，協助客戶應對新世代高密度運算挑戰，優化資料中心整體效能並推動永續發展，持續深化佳世達集團『AI基礎設施』布局。」

當高算力AI系統持續採用更高功耗的CPU與GPU，傳統散熱方式將面臨日益嚴峻的挑戰。其曜科技雙相直接液冷技術運用低沸點介電液相變機制，提升熱傳導效率，為高功耗運算元件提供更高能源效率的散熱方案，同時確保系統在高負載運作下維持穩定效能。

其曜科技雙相直接液冷解決方案整合四大核心技術，涵蓋動態冷卻管理、高效熱交換、精準流體分配及安全維護設計。其中，動態冷卻管理透過智慧型機架式冷卻液分配單元（CDU），結合壓力調節與氣液分離設計，實現靈活的冷卻控制；高效熱交換則運用雙相微通道蓋板，透過優化微結構提升散熱效率。

精準流體分配採用工業級不鏽鋼製成的高可靠度相變分歧管，搭配優化流道設計，確保冷卻液穩定且均勻分配；安全維護設計則透過專為雙相流體環境打造的無滴漏快速接頭，降低維護期間冷卻液洩漏與污染風險，提升系統安全性與可靠度。