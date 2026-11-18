半導體設備大廠科林研發（Lam Research）今（18）日舉行台灣技術中心動土典禮，預計2028年啟用，辦公室與無塵室總面積超過4萬平方公尺，在台無塵室規模將擴增逾9倍。台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，新中心將讓雙方專家更早展開深度合作，加速先進製程開發。

科林研發執行副總裁暨營運長Sesha Varadarajan表示，這座位於苗栗竹南的新中心，是公司全球30億美元擴建計畫的一環，將強化沉積、蝕刻及濕式清洗能力，支援邏輯、記憶體與先進封裝，並在此與台積電、南亞科及其他台灣主要客戶共同開發下一世代技術。

Varadarajan指出，AI快速發展，設備業者也必須改變創新方式。科林研發數年前即決定，在重要客戶附近設立研發中心，縮短製程與產品開發周期。透過全球實驗室網絡，串聯美國與台灣的專業團隊，讓專家直接在技術挑戰發生的第一線解決問題；公司先前已在台灣以較小規模驗證這項合作模式。

科林研發台灣區董事長暨事業群副總裁郭偉毅表示，台灣技術中心自2022年由小型據點起步，如今進一步擴建為完整、大型的技術中心，並由中鼎協助建置。未來工程師將在此與客戶並肩合作，加速新技術開發。

米玉傑表示，AI需要更強大的運算效能，產業必須同步推進先進製程、新世代架構、先進封裝及3D系統整合。隨半導體結構日趨複雜，創新已非單一公司能獨力完成，晶圓製造、設備、材料、矽智財與設計夥伴必須緊密協作，才能縮短開發周期與學習曲線，將研發成果轉化為高品質的生產力。

他指出，台積電與科林研發已合作數十年，跨越多個技術世代，合作涵蓋蝕刻、沉積、工程支援、量產資源及綠色製造。新中心將讓頂尖研發能量更貼近客戶，共同迎向前瞻製程與新架構的挑戰。

Varadarajan表示，科林研發自2016年起在桃園營運製造據點，並在台設有供應鏈與客戶支援業務，隨新技術中心加入，將進一步補齊在台從研發、製造到客戶服務的布局。