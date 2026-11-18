日月光投控（3711）旗下矽品精密（SPIL）今（18）日宣布，與AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）簽署一項金額達數十億美元的多年期合作協議，將大規模擴充台灣先進封裝產能，預計2029年中以前，相關產能將擴增至目前的三倍，以因應全球AI基礎建設快速擴張所帶動的龐大需求，進一步鞏固雙方在先進封裝領域的合作關係。

矽品指出，全球加速運算需求持續攀升，輝達正積極與供應鏈夥伴合作，擴大高精度、高產出的先進封裝產線，以支援新一代AI運算平台。根據最新協議，矽品將啟動為期數年的擴產計畫，預計至2029年中將先進封裝產能提升至現有水準的三倍，為輝達旗下AI平台提供更大規模的量產支援。

值得注意的是，輝達近年已陸續與全球供應鏈夥伴推進載板、測試及先進封裝擴產計畫，此次與矽品簽署的合作協議，則是以台灣為核心的重大投資布局，目的在於穩定最先進AI系統所需的關鍵供應鏈產能，確保後續產品量產及交付能力。

矽品表示，先進封裝技術是支撐高效能半導體產品的重要環節，尤其新一代AI晶片對運算效能、記憶體頻寬、能源效率及系統整合的要求日益提高，使先進封裝在整體半導體製造流程中的戰略地位持續提升。

目前全球先進封裝產能已成為半導體供應鏈最炙手可熱的資源之一，市場需求遠超過現有供給。輝達此次深化與矽品合作，將有助於取得更穩定的先進封裝產能，降低供應鏈瓶頸對AI系統交付進度的影響，並為未來AI基礎建設持續擴張預作準備。

在具體擴產規劃方面，雙方合作將涵蓋新增先進封裝生產線、既有廠房設施升級，以及提升產線自動化程度，並進一步強化從晶圓凸塊製程（Bumping）、封裝組裝（Assembly）到測試（Testing）的一站式整合服務能力，藉此縮短產品交期，提高製造效率及供應鏈韌性。

矽品董事長暨執行長蔡祺文指出，很高興能進一步深化與輝達的合作關係，此次協議將強化矽品支援下一世代先進封裝技術的能力，並提供未來AI系統所需的高效能與高可靠度製造服務。

輝達全球營運執行副總裁Debora Shoquist則說，全球AI基礎建設正以前所未有的規模快速擴張，與矽品簽署多年期合作協議，將有助於確保先進封裝產能及一站式製造服務供應，滿足輝達最先進AI系統持續成長的市場需求。