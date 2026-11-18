台積電（2330）17日舉辦供應鏈管理論壇，並頒發2026年優良供應商卓越表現獎；勝一（1773）憑藉化學品循環再製及綠色製造成果，獲頒「優良供應商卓越表現獎－卓越綠色製造」獎項。

2026年台積電共頒發8大類獎項予35家國內外優良供應商，其中13家為國內廠商，勝一名列其中。勝一表示，此次獲獎，展現出公司在推動循環經濟及半導體供應鏈永續發展上的具體成果。

勝一指出，公司長期深耕半導體高純度電子級化學品領域，持續精進回收純化技術，將生產及客戶製程產生的化學廢液，經回收、純化及再製後，轉化為符合品質要求的電子級溶劑，並回供客戶使用，有效減少廢棄物、原生原料消耗及碳排放，落實資源循環再利用。

勝一曾於2023年榮獲台積電「優良供應商卓越表現獎－化學品量產支援和綠色製造」，此次再度獲獎，彰顯公司在產品品質、純化技術及環境永續方面的持續努力與成果。

勝一表示，未來將持續提升電子級化學品純化技術與循環再製效益，深化與半導體客戶的合作，共同推動低碳製造及供應鏈永續發展。