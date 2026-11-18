美國商務部工業與安全局（BIS）發布新規呈現「一放寬、三收緊」，雖撤銷部分全球AI 算力部署限制，但同步強化特定目的地、終端用途及供應鏈合規要求。法人機構表示，對台灣半導體業者整體影響有限，短期須留意客戶審查與出貨時程的不確定性，長期全球AI算力需求趨勢並未因此改變。

分析師表示，BIS發布臨時最終規則，修訂《出口管理條例》，並調整人工智慧相關出口管制架構。本次修規可概括為「一放寬、三收緊」，一方面撤銷前任政府的AI DiffusionRule，降低全球AI算力部署所面臨的部分政策限制；另一方面，透過新增特定國家先進運算晶片許可要求、限制海外資料中心提供遠端算力，以及強化IC設計商、晶圓代工廠與OSAT的合規責任，進一步防堵受管制對象透過第三國取得晶片或遠端使用算力。

整體而言，本次修規並非全面擴大AI晶片出口限制，而是將管制重心由晶片實體出口延伸至客戶資格、供應鏈轉運及海外遠端算力使用。對台灣半導體產業而言，短期可能增加客戶審查、文件申報及交易確認成本，部分訂單亦可能因終端客戶或資料中心所在地調整而延後；但全球AI算力需求並未因此消失，影響較可能呈現客戶與部署地點重新配置，而非需求全面中止。

對台灣半導體產業而言，短期須留意東南亞資料中心客戶資格確認、出口許可及申報程序可能造成的出貨延遲；中長期則須觀察Approved IC Designer及Approved OSAT資格對供應鏈分工與訂單配置的影響；具備先進製程、先進封裝技術及合規能力的業者，仍有機會受惠於全球AI算力需求成長，但不能僅憑列入Approved OSAT名單，就推論必然取得新增訂單。

其中，營收高度集中於美系CSP 與白名單IC設計大廠的一線晶圓代工、Approved OSAT及AI伺服器ODM龍頭，在此次規範調整下的直接受新規衝擊有限，但部分涉及東南亞非美系專案面臨交期拉長與月度申報合規成本上升；但長期而言，AI算力需求持續成長的產業趨勢不變。