全球AI基礎設施建置熱潮持續升溫，輝達（NVIDIA）加速鞏固台灣先進封裝供應鏈。日月光投控旗下矽品精密今（18）日宣布，與輝達達成一項價值數十億美元的多年期合作協議，將大幅擴充台灣先進封裝產能，預計2029年年中前，將相關產能擴增至目前的3倍，以滿足輝達下一代AI平台需求。這項合作不僅凸顯台灣在全球AI製造供應鏈的關鍵地位，也顯示先進封裝已成為AI晶片大廠確保產能與交貨能力的重要戰略資源。

矽品指出，隨著全球加速運算需求快速攀升，輝達正積極與供應鏈合作夥伴擴充高精密度、高產出的先進封裝產線，以支援下一代AI運算平台。根據雙方最新協議，矽品將展開為期多年的擴產計畫，目標在2029年年中前將先進封裝產能提升至現有規模的3倍，進一步提高輝達AI平台的生產量能。

值得注意的是，輝達過去已與全球合作夥伴推動封裝基板、測試及先進封裝等領域的產能擴張，但此次與矽品簽署的合作協議，則是一項以台灣為核心的投資計畫，目的在於穩定其最先進AI系統的供應，降低供應鏈瓶頸對產品交期的衝擊。

矽品表示，先進封裝技術是支援高效能半導體產品的重要關鍵，尤其下一代AI晶片對運算效能、記憶體頻寬、能源效率及系統整合的要求持續提高，使先進封裝產能成為半導體供應鏈最搶手的資源之一。