人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣示擴大與供應鏈合作，日月光投控旗下矽品精密入列其中。矽品今天表示，與輝達簽訂一項數十億美元的協議，將擴大在台灣的先進封裝產能提升至原來的3倍。

輝達宣示與艾克爾（Amkor）、鴻海、景碩、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、日月光投控旗下矽品精密（SPIL）、台積電（TSMC）、京元電（KYEC）、欣興（Unimicron）、揖斐電（IBIDEN）等持續合作，擴大載板、先進封裝、晶圓及委託製造等領域的製造產能，提升目前及下一代加速運算平台的生產規模。

矽品指出，輝達正與矽品合作，擴大支援下一代AI平台所需先進封裝產能，目標是在2029年年中前，將先進封裝產能擴增至原來的3倍，支援擴建全球AI基礎設施，相關擴產計畫支持輝達各平台更高的產量。

矽品表示，相關先進封裝技術目的在支援更具嚴格要求的高效能半導體產品，包括運算效能、頻寬、電源效率及系統整合等方面效能。

矽品董事長蔡祺文指出，與輝達深化合作的協議，強化矽品支援下一代封裝技術的能力，並可提供未來AI系統所需的效能與可靠度。

矽品指出，輝達正積極確保先進封裝產能，降低受產能瓶頸影響，相關瓶頸已延誤產業的AI系統交付速度。

矽品表示，相關擴產計畫包括新增生產線，提供從凸塊製程（Bumping）、組裝及測試，到廠房設施升級與自動化程度提升的一站式方案。