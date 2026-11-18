日月光投控（3711）旗下矽品今（18）日宣布，與輝達（NVIDIA）達成數十億美元的多年期合作協議，將擴大台灣先進封裝產能，目標於2029年中增至目前的3倍，支援輝達先進AI平台量產，因應全球AI基礎設施需求快速成長。

依據協議，矽品將分階段擴充高精度、高產出的先進封裝產線，提升輝達平台的生產規模。擴產內容涵蓋新增產線、廠務設施升級及提高自動化程度，並提供從晶圓凸塊、封裝到測試的一站式服務，藉此縮短交期、提升製造韌性。

矽品指出，全球加速運算需求持續攀升，先進封裝已成為半導體供應鏈最迫切需要的製造資源之一，需求遠超過現有產能。輝達深化與矽品的合作，有助於確保先進封裝產能供應，降低產能瓶頸對AI系統交付的影響。

此次合作聚焦台灣先進封裝產能，支援高效能半導體產品對運算效能、頻寬、能源效率及系統整合的需求。輝達先前已宣布與全球夥伴擴充基板、測試及先進封裝等產能，本次協議則進一步強化台灣製造布局，穩定其最先進AI系統的供應。

矽品董事長暨執行長蔡祺文表示，很榮幸進一步深化與輝達的合作，這項協議將強化矽品支援次世代封裝技術的能力，提供未來AI系統所需的效能與可靠度。

輝達營運執行副總裁Debora Shoquist表示，全球AI基礎設施正以前所未有的規模建置，與矽品簽訂多年期協議，有助於確保先進封裝產能及一站式生產服務，滿足旗下最先進系統的需求。