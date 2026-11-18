台積電 2026 年 11 月 17 日舉辦供應鏈管理論壇，頒發 2026 年優良供應商卓越表現獎，共 35 家供應商獲獎，比 2025 年多出 5 家。其中，東京威力科創重新回歸最優良供應商名單，和碩、矽品、艾波比近20家是今年新上榜名單 ；建築類七家廠商獲獎，今年達欣工程、彰京開發、根基營造、艾波比（ABB）、麗明營造五家，另二家和淞科技與 Austin Commercial連續二年入榜。

台積電今年年優良供應商卓越表現獎，除了特別表彰支援新廠建置及新廠安全外，也特別表彰量產支援。在「卓越量產支援」共有 15 家獲獎，是得獎家數最多的獎項，其中七家是新面孔。這七家包括台灣先藝科技（ASM International）、JX 金屬（JX Advanced Metals）、雷泰光電（Lasertec）、台灣納美仕（NAMICS）、台灣紙業、東京威力科創與倍利科技。

技術暨量產支援、綠色製造與工廠自動化三 個獎項，也各有新面孔。臺灣福吉米（FUJIMI）與東京應化工業（Tokyo Ohka Kogyo）獲得「卓越技術暨量產支援」。

「卓越綠色製造」的四家得獎廠商中有三家是新面孔。除了鋒霈環境科技與勝一化工，台灣先藝科技也在量產支援之外同獲這項獎。大福（Daifuku）則獲得「卓越工廠自動化表現」。

2025、2026 年都入榜的 15 家，包括應用材料（Applied Materials）、艾司摩爾科技（ASML）、美商科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）、愛德萬測試（Advantest）、迪思科高科技（DISCO）、荏原製作所（EBARA）、信越半導體（Shin-Etsu Handotai）、SUMCO、力森諾科（Resonac）、台灣迪恩士半導體科技（SCREEN）、萬潤科技與健策精密工業，加上前述的和淞科技與 Austin Commercial。

2025年得獎的 30 家中，則有 15 家沒有出現在 2026 年名單上，包括旭化成、佳能、長春石油化學、中國鋼鐵結構、志聖工業、帆宣系統科技與默克集團等。

台積電表示，2026 年的評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展、全球化支援及在地化深耕等方面的整體績效表現。2025 年的評選重點是建廠安全、永續發展與在地化，當年也首度把建廠安全績效管理設為獨立獎項。

2025 年的 6 個獎項中，有 5 個在 2026 年調整了名稱，例如「綠色製造卓越貢獻」改為「卓越綠色製造」，「新廠自動化表現卓越」改為「卓越工廠自動化表現」。

扣除改名的獎項，2026 年名單還出現三個 2025 年沒有的獎項類別。「卓越全球化支援」頒給 ASML、科林研發、東京應化工業與漢唐集成（United Integrated Services）4 家，其中東京應化工業與漢唐集成都是 2025 年未上榜的廠商。

和碩獲得「卓越資訊服務」，矽品因支援CoWoS，則獲得「卓越先進封測量產支援」，二家都是今年入榜廠商。

台積電表示，今年論壇以「新時代的大同盟」為題，由台積公司企業規劃組織資深副總經理李俊賢發表專題演說，聚焦人工智慧（AI）浪潮下，如何深化技術與系統整合的協作創新；同時透過在地採購、韌性強化、產能擴充與綠色製造，實踐共好目標。

論壇也邀請在技術、生產與全球支援方面獲多重肯定的供應商，深入分享 AI 時代高效擴產經驗，及兼具全球實力與在

地承諾的實踐策略。

今年屆論壇也透過資訊科技、廠務及先進封裝等分組討論促進交流。在廠務方面，台積公司持續以最高標準落實建廠安全管理，藉由源頭設計減險、系統化防護及數位科技導入，強化現場管理效能。同時，台積公司邀請承攬商夥伴分享工安實務與低碳營建經驗，期盼攜手業界提升工安文化，打造安全、高效且永續的營建環境。

台積公司董事長暨總裁魏哲家表示：「面對總體經濟的不確定性 ，台積公司持續投資與成長的信心源自於與供應鏈夥伴間深厚的信賴。台積公司的目標始終是成就客戶的成功，唯有透過大同盟緊密且敏捷的合作，才能持續克服挑戰，將各項技術突破轉化為推動產業前行的動能。」

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，公司持續透過在地深耕與永續風險控管，提升供應鏈韌性。同時，安全的工作環境是我們絕不妥協的目標，優先於任何進度、產能或工程要求，這也是台積公司與全體夥伴共同承擔且恪守的堅定承諾。

2026 年供應鏈管理論壇由魏哲家、執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清、資深副總經理暨財務長黃仁昭、資深副總經理王英郎 ，及台積資深科技院士、 資深副總經理張宗生於活動頒發2026 年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商的支持，並肯定其帶動產業不斷精進。本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展、全球化支援及在地化深耕等方面的整體績效表現。