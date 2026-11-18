人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣示擴大與供應鏈合作，IC載板大廠景碩入列。景碩今天表示，獲得輝達現金投資超過10億美元，用以購置景碩擴充桃園幼獅廠產能新增設備，規劃2027年下半年後載板產能供應。

景碩指出，輝達持續與公司協商後續多個廠區投資計畫，目標至少到2030年穩定掌握載板產能，支援後續更多AI模型算力與實體應用平台，確保未來5年AI高階載板供應順暢。

輝達宣示與艾克爾（Amkor）、鴻海、景碩、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、日月光投控旗下矽品精密（SPIL）、台積電（TSMC）、京元電（KYEC）、欣興（Unimicron）、揖斐電（IBIDEN）等持續合作，擴大載板、先進封裝、晶圓及委託製造等領域的製造產能，提升目前及下一代加速運算平台的生產規模。

景碩執行長陳河旭表示，AI會是持續見證極其重要的科技進展，10多年來景碩與輝達共同合作，景碩樂見持續共同架構未來。

景碩說明，輝達是重要客戶，AI發展從目前資料中心算力建置，逐步朝向終端應用，封裝載板需求快速成長，新AI平台持續推出，帶動封裝面積增大、載板層數增加、載板結構複雜化，對載板產能需求呈指數型增加，載板廠積極擴充產能因應。