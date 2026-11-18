景碩宣布獲得輝達逾十億美元投資 擴充 AI 先進載板產能
景碩科技與輝達(Nvidia)同步宣布對景碩科技投資過十億美元之現金，用以購置景碩科技擴充幼獅廠產能新增設備，並持續與景碩科技協商後續更多個廠區的投資計畫，藉以確保在未來五年AI賽道上高階載板的供應順暢。
輝達為景碩的重要客戶，在過去長久的合作歷史上，景碩竭力的提供最先進的技術服務與順暢的供貨服務，建立了彼此堅強的信任。AI發展進程由現今的資料中心算力的建置，逐步朝向終端應用的落地，封裝載板的需求快速成長。新的AI平台持續推出，同時伴隨著封裝面積增大，載板層數增加，載板結構複雜化，對載板產能的需求呈指數型增加，載板廠亦積極擴充產能因應。
在對未來AI需求高度成長的期待之下，輝達以現金投入景碩科技，購買設備參與景碩科技幼獅廠的產能擴充計畫，藉以鎖定2027年下半年以後的載板產能供應。仍然不足的部分，於景碩科技後續的產能擴充計畫中，再繼續投入參與，以期最少到2030前能穩定的掌握載板產能，支持後續更多AI 模型算力與實體應用平台的推出。
景碩科技執行長陳河旭對此表示，我們相信AI會是我們這一生中見證的極其重要的科技進展。在與輝達共同合作的十多年來，我們對於可以共同架構未來而感到興奮。
輝達營運副總經理 Debora Shoquist也如此表達“創新的步調加速推動著對未來生產製造的需求與計畫，與景碩科技在載板產能上的合作，將支持輝達在未來高算力平台上的加速發展。”
(The pace of innovation calls for manufacturing plans that look beyond today’s production needs. Our collaboration with Kinsus adds substrate capacity to support NVIDIA’s future accelerated computing platforms.)
本項投資為景碩科技與輝達建立了長遠的合作基礎，雙方在彼此互利的情境下，攜手在AI賽道上為彼此提供更強大的競爭力。
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