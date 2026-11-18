輝達於台灣時間今（18）日凌晨公布第3季營收1,158.4億美元、年增103%，營收與調整後每股純益雙雙超越市場預期，第4季營收更上看1,300億美元。代理執行長克瑞斯（Colette Kress）透露，台積電（2330）代表本周曾到訪，公司獲客戶、供應商及合作夥伴全力支持。

這是黃仁勳上周辭去執行長後，輝達首度公布財報。兼任財務長的克瑞斯在電話會議上強調，公司「業務照常運作」（business as usual），多年產品路線圖按計畫推進，並將下一會計年度營收成長率預估由70%上修至75%。財報公布後，輝達股價盤後一度上漲逾4%。

台廠合作方面，輝達在財報中列出與京元電（2449）、欣興（3037）及日月光投控（3711）旗下矽品等夥伴的擴產合作，涵蓋半導體測試、IC載板及共同封裝光學（CPO）光引擎，擴大關鍵製造能力，支應AI基礎設施需求。同時深化與聯發科（2454）在雲端基礎設施、本地運算及車用領域的合作，透過NVLink Fusion平台，協助客戶將客製化XPU整合至輝達機櫃級AI系統。

輝達第3季營收季增20%，不僅高於市場預期的1,091億美元，也突破公司原先財測上緣。調整後每股純益2.68美元，優於市場預期的2.47美元；GAAP稅後淨利653億美元，年增105%。調整後毛利率達74.9%，高於市場預期的74%，較去年同期增加1.4個百分點。

資料中心仍是成長主力，單季營收1,076億美元，年增110%，高於市場預期的1,018.7億美元，占總營收約93%。新平台Vera Rubin創下輝達歷來最快產品放量速度，相關營收較前季增加近200億美元，超大規模業者與AI雲端、工業及企業客戶均有貢獻。Blackwell Ultra產品組合改善，則帶動本季毛利率較去年同期提升。

資料中心以外，邊緣運算也交出優於預期的成績，營收82億美元、年增42%，高於市場預期的74.7億美元，成長主要來自Blackwell工作站及實體AI需求。不過，記憶體與系統價格上升，仍影響消費性PC需求。

展望第4季，輝達預估營收1,300億美元、正負3%，中位數季增約12.3%，高於市場預期的1,251億美元。公司說明，財測包含額外一周，且未納入任何來自中國的資料中心運算營收；GAAP及調整後毛利率均估為71%至72%，低於第3季。

克瑞斯並將截至2028年1月的2028會計年度營收成長率預估上修至75%。她表示，這項預估已考量資料中心就緒程度、終端需求的強度與持續性，以及客戶取得資金的能力。