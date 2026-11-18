輝達（NVIDIA）財報超乎預期，盤後股價彈升逾4%，但輝達董事會無意恢復共同創辦人黃仁勳執行長職務；美股主要指數收跌，費半指數微漲，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.68%，台股今天面臨4萬點關卡保衛戰。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達共同創辦人黃仁勳上週請辭後，輝達今天公布第4季預估營收1300億美元，超乎華爾街預期，輝達盤後股價彈升逾4%。

輝達第3季營收為1158.4億美元，優於市場分析師預估值1091億美元，第3季每股盈餘經調整後為2.68美元，高於市場分析師預估值2.48美元。

黃仁勳今天在辭職後首發聲明表示，若董事會提出要求，他願意回歸擔任執行長；他也承認自己犯下「嚴重錯誤」；不過，輝達董事會主席瓊斯（HarveyC. Jones）今天在財報電話會議表示輝達董事會一致接受黃仁勳辭呈，並且無意恢復其執行長職務。

投資人對科技股展望憂心忡忡之下，拋售AI產業相關類股，美股主要指數今天多收跌。道瓊工業指數下跌1.64%；標普500指數下挫1.03%，那斯達克指數滑落181.38點或0.74%，費城半導體指數微幅上漲0.34%。

谷歌、Meta跌逾1%、微軟下跌逾2%，甲骨文下跌逾3%，蘋果、AMD小跌，博通勁揚逾2%。

台股加權指數17日下跌947.97點，收40092.11點，跌幅2.31%，險守4萬點關卡，本週短短2個交易日累計下跌3583.01點。證交所信心喊話，表示國際機構對AI中長期需求仍持正面看法；目前台股信用交易擔保維持率仍處相對充足水準；外加上市公司前3季營收獲利成長，籲投資人回歸產業發展及企業基本面理性判斷。

群益投顧分析指出，輝達前執行長黃仁勳宣布下台衝擊相當大，包括輝達5300億美元的循環融資接下來怎麼進行，尤其這背後可能牽涉美國政治角力，後續影響難以預估，第一波先殺估值，此為台股本週下跌的主因。

群益投顧預估，2027年台股指數區間介於35000點至50000點，接下來觀察重點包括AI發展、費城半導體指數表現、新台幣匯率及外資動向等，將與台股指數高度連動。