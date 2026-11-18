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鴻海董座劉揚偉：深化與 NVIDIA 合作 支援新世代 AI 基建量產需求
輝達（NVIDIA）18日宣布攜手鴻海（2317）等供應鏈廠商，擴大與全球供應鏈夥伴的長期合作承諾，以支持人工智慧（AI）基礎設施建設需求。
鴻海董事長劉揚偉表示：「鴻海持續深化與NVIDIA在次世代GPU與網路平台上的合作。透過整合橫跨亞洲、北美及歐洲的全球生產網絡，鴻海已具備充分優勢，能夠支援新世代AI基礎設施的規模化量產需求。」
NVIDIA表示，鴻海正在加強與NVIDIA的合作，利用其全球生產網絡來支援下一代GPU和網路平台。另外，NVIDIA Vera Rubin NVL72和Vera CPU在第三季度開始批量發貨，利用台積電（2330）的5nm、3nm和CoWoS先進包裝技術。
輝達這次宣布的合作夥伴，除了鴻海之外，還包括台積電、矽品、欣興（3037）、安可、景碩（3189）、京元電（2449）、三星電機、IBIDEN等。
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