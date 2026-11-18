美國商務部工業安全局（BIS）十六日針對先進人工智慧（ＡＩ）晶片及遠端算力存取祭出新規，瞄準東南亞等五國，經濟部表示，將持續與美方就管制作法交換意見，也會與產業合作，注意美國出口管制法規的調整；至於對台灣產業的影響，法人認為，美國升級管制對台積電影響有限，但存在間接訂單遞延風險。

美國商務部十六日發布臨時最終規則草案，預計十九日生效，針對先進超級智慧（ＳＩ）晶片與伺服器的遠端存取增訂出口管制措施。

美國過往管制ＡＩ晶片、伺服器輸往中國大陸，或中國大陸在海外子公司的資料中心，本次擴大管制「提供雲端算力服務給中國客戶的第三國資料中心」，未來出口先進晶片給前述雲端運算用途的資料中心，均須事先取得許可，目的在防堵業者透過第三國資料中心的遠端運算，規避美方對敏感技術存取的管制措施。

此草案增列五個高轉運風險國家的許可證要求，未來向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等四國，以及巴西，共五個國家出口先進晶片，皆須申請出口許可。

經濟部表示，台美雙方持續就出口管制、供應鏈安全及經濟安全等議題進行對話，雙方今年二月簽訂對等貿易協定，承諾就出口管制強化合作，針對美政府此次發布彌補管制漏洞的新規，經濟部將持續與美方就管制作法交換意見，以共同防堵違規轉運行為。

法人認為，出口管制升級核心目的在防堵中國大陸透過「第三國轉運實體晶片」及「租用海外資料中心遠端算力」的漏洞。對台積電及台灣半導體供應鏈而言，屬短期出貨節奏受干擾、合規成本上升，但長期總算力需求為結構性移轉而非消失。

法人分析，對台積電而言直接影響有限，因非終端銷售方，但存在間接訂單遞延風險。台積電主要根據輝達、超微、博通等IC設計大廠訂單進行先進製程代工與CoWoS封裝。美系雲端巨頭在東南亞建置資料中心適用豁免條款，這部分核心訂單不受阻礙。

法人指出，過去部分中資背景或與中國大陸關聯密切的雲端、算力租賃業者，透過在星、馬等地設資料中心大量採購高階繪圖處理器（ＧＰＵ），新規要求出口至上述五國受管制晶片皆須事先申請出口許可證，將導致業者出貨時程拉長甚至遭駁回，恐影響未來出貨速度。