美國商務部擴大晶片出口管制，經濟部昨（17）日表示，美國政府新規是希望彌補可能的管制漏洞，經濟部將持續與美方就管制作法交換意見、掌握新規執行細節，共同防堵違規轉運行為，並協助業者遵循法規。

美國商務部工業與安全局（BIS）發布將「超級智慧（SI）晶片與伺服器」雲端算力納入出口管制，中國大陸等受限實體均將面臨此出口管制措施。

經濟部表示，台灣半導體及AI伺服器業者主要是依客戶訂單提供代工服務，如出口晶片等產品涉及美方新規，由下單的美國客戶向美BIS提出出口許可證申請。

經濟部強調，台灣持續與美方密切合作，雙方在今年2月簽訂對等貿易協定（ART），承諾就出口管制強化合作。針對美國政府此次發布新規，將持續與美方交換意見。

經濟部說明，此次美商務部在16日發布臨時最終規則草案，預計11月19日生效，主要是針對先進超級智慧（SI）晶片與伺服器之遠端存取增訂出口管制措施。

經濟部表示，美國過往管制AI晶片、伺服器輸往大陸，或大陸在海外子公司之資料中心，這次擴大管制「提供雲端算力服務給中國客戶的第三國資料中心」，未來出口先進晶片給前述雲端運算用途之資料中心，均須事先取得許可，目的是在防堵業者透過第三國資料中心遠端運算，規避美方對敏感技術存取之管制措施。

其次，經濟部指出，這次增列五個高轉運風險國家之許可證要求，未來向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西等共五國出口先進晶片，皆須申請出口許可。

第三，經濟部說明，這次美國限縮晶圓製造及封測廠（OSAT）豁免審查。未來即便由美商務部核准的晶圓製造廠及封測廠，倘若前端晶片設計商位於大陸、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、巴西等地，將不再適用該許可豁免。