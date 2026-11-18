美國商務部工業與安全局（BIS）16日針對先進AI晶片及遠端算力存取祭出新規，瞄準東南亞等五國。法人認為，美國升級管制對台積電（2330）影響有限，但存在間接訂單遞延風險。

法人分析，出口管制升級核心目的在於防堵中國透過「第三國轉運實體晶片」及「租用海外資料中心遠端算力」的漏洞。

對台積電及台灣半導體供應鏈而言，這項政策屬於短期出貨節奏受干擾、合規成本上升，但長期總算力需求僅為結構性移轉而非消失。

和碩（4938）共同執行長鄭光志指出，先前出貨伺服器已有嚴格規範，公司除了要求業務自行調查，內部流程也加入法務稽核機制。產業對伺服器還有AI的需求保持審慎樂觀。

法人分析，對台積電而言直接影響有限，因非終端銷售方。台積電主要根據輝達、超微、博通等美IC設計大廠訂單進行先進製程代工與CoWoS封裝。美系雲端巨頭在東南亞建置資料中心適用豁免條款，這部分核心訂單不受阻礙。

風險方面，法人分析，存在間接訂單遞延風險，新規要求出口至上述五國受管制晶片皆須事先申請出口許可證，將導致輝達等業者出貨時程拉長甚至遭駁回，恐影響未來出貨速度。