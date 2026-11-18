半導體研究機構SemiAnalysis釋出報告，示警AI基礎建設投資熱潮出現新的降溫訊號；高盛也預測2027年AI基礎建設投資將可能觸頂。法人預期可能牽動台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等相關AI供應鏈營運動向。

SemiAnalysis釋出報告，預期未來數年，AI運算晶片、高頻寬記憶體（HBM）及電力等AI相關的資本支出都可能將同步下滑，2028年至2030年的調整幅度最為明顯，2028年的AI運算晶片採購需求預期年減28％，2029年及2030年分別年減41％和40％。

AI運算晶片採購減少，相對應的HBM訂單同步放緩。SemiAnalysis推估，2028年的HBM需求預期減少30％，搭配AI伺服器使用的電力功耗需求將在2030年減少34％。

SemiAnalysis點名輝達（NVIDIA）受衝擊最大，占全球矽晶圓出貨削減幅度的66%，2030年按計算收入測算的出貨預測下調幅度高達66%，且下修輝達產品價格，認為隨著硬體市場競爭加劇，輝達需要接受更低的利潤率來維持競爭力。

值得注意的是，亞馬遜的Trainium系列是此次調整中少數預測未被下調的平台，因亞馬遜擁有較充足的數據中心項目儲備，Trainium製造成本更低，亞馬遜也願意以補貼支持關鍵客戶。

ODM廠後續營運動向迎來分歧，鴻海、廣達、緯創等以輝達GPU產品為主的廠商可能受到較大衝擊，緯穎（6669）主要營收來自於亞馬遜AWS的ASIC伺服器，受影響程度有機會低於其他代工大廠。

高盛預期AI資本支出最快在2027年上半年觸頂，後續雲端服務大廠（CSP）將會面臨設備折舊壓力，後續AI基礎建設投資獲利速度將同步放緩。