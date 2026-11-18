全球記憶體漲價潮增添變數。三星、SK海力士及美光遭控聯合限產、操縱DRAM價格，美國聯邦法官駁回三大廠撤案聲請，案件將續行審理。後續供給與定價策略是否調整，牽動記憶體報價及南亞科（2408）、華邦電（2344）等台廠營運。

原告指控，三大廠合計掌握全球約91%的DRAM營收，近兩年同步縮減傳統DRAM供給，將產能轉向AI所需的高頻寬記憶體（HBM），導致一般型產品供應吃緊，DRAM價格在18個月內大漲697%。

原告並質疑，面對價格飆升，三大廠仍相繼退出DDR4市場、延後部分晶圓廠建設，並採取相近的客戶訂單審查機制，相關決策並非單純市場競爭行為。

三大廠則強調，產能配置與產品轉型均為獨立商業決策，否認聯合操縱價格。法官認為，原告提出的間接事證足以支持合謀指控的合理可能性，因此駁回撤案聲請，但是否涉及違法，仍待後續舉證與審理。三大廠須於12月7日前答辯，明年1月12日召開案件管理會議。

業界關注，若訴訟壓力促使原廠審慎處理減產、長約及調價政策，可能壓抑DRAM漲勢；惟報價是否反轉，仍取決於實際供需及產能配置。

台廠方面，南亞科與華邦電受惠DDR4及利基型產品漲價，原廠供給策略若改變，將牽動議價空間與獲利；若缺口延續，仍有轉單機會。