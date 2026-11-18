彭博社報導，蘋果計畫在2027年6月的WWDC正式發表首款AI眼鏡，並在該年底前開賣，新產品已將進入設計最終階段，明年下半年量產，有望為鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈添增動能，宏達電（2498）、英濟（3294）等AI眼鏡概念股也可望因市場擴大而受惠。

彭博社記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果首款AI眼鏡原型機代號為N50，鏡框略小於Meta第二代Ray-Ban，將攝影機整合至鏡框中，眼鏡正面設有一顆指示燈，顯示設備使用中或充電中，正持續嘗試加入更多隱私保護功能。

蘋果AI眼鏡很可能不會配備顯示器，用戶主要是透過Siri與蘋果AI眼鏡進行互動，現階段支援功能包含辨識建築物、查看冰箱內食材與推薦菜色、提供路線導航、翻譯標誌與對話內容等，後續將支援通話、傳送訊息、整合iPhone通知、行事曆與音樂控制等功能。

蘋果AI眼鏡也支援音樂播放及FaceTime，特別強化音質表現。據傳蘋果內部員工將其音質形容為「行業領先」，目前測試機型的充電口具備磁吸連接器，用戶可在戴眼鏡的同時充電，但未來量產產品不一定會採用此方案。

值得注意的是，蘋果AI眼鏡能控制iPhone的特定功能，例如完成餐廳訂位、叫車、點餐、購物等服務，軟體開發者不需要專門為蘋果AI眼鏡開發獨立程式，AI眼鏡能與iPhone協作。

從目前有限的資訊顯示，蘋果AI眼鏡將搭載visionOS 28系統，處理器很可能是改良過的Apple Watch核心晶片，估計仍由台積電操刀生產。

其他供應鏈方面，鴻海未來有望負責組裝業務，大立光、玉晶光提供光學鏡頭模組。

宏達電與英濟目前均已投入AI眼鏡市場，有機會因市場擴大而受惠。