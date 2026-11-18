輝達創辦人黃仁勳卸任執行長職務，引發全球高度關注。從整體產業面來觀察，科技領域的台灣光罩董事長凃俊光認為，全球仍會出現千千萬萬個人工智慧（ＡＩ）應用需求，不必將黃仁勳個人去留與整體ＡＩ產業發展畫上等號；金融領域的玉山金控董事長黃男州則說，ＡＩ產業先進想法多由黃仁勳提出，會由誰來接替他的職務、會不會讓ＡＩ減速發展，都是市場憂心的。

2026-11-18 00:00