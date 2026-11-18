全球記憶體漲價行情出現分歧，美銀證券率先示警，NAND Flash現貨價格自10月中下旬以來大幅修正約20%，而個人電腦（PC）、手機及中國大陸雲端客戶需求轉弱，明年第1季合約談判恐延後，IT用NAND價格估計再跌5%至10%。

美銀證券指出，相較之下，DRAM漲勢有望延續，今年第4季預估上漲8%，明年第1季再漲5%。產業變動也影響群聯（8299）、威剛（3260）、南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠後市。

業界指出，NAND價格率先鬆動，反映消費性與企業級儲存市場需求分化，短期恐使記憶體供應鏈面臨庫存評價與產品價差壓力。台廠近期法說會仍普遍看好AI帶動的結構性需求，預期2027年企業級儲存與DRAM供需維持緊俏態勢。

群聯日前法說會釋出正向展望，執行長潘健成表示，消費性PC、手機及零售市場需求疲弱，但企業級SSD與AI儲存需求持續攀升，未來一年半預料仍將是產業成長最快的領域，尤其明年農曆年後中國大陸AI市場拉貨力道可望再升溫。

群聯10月AI相關業務營收占比攀升至65%，今年取得三家NAND原廠釋出的六項新一代控制晶片專案，潘健成說，NAND短期價格可能持平或小幅上揚，公司已掌握明年目標所需約75%貨源，將持續擴大企業級SSD、aiDAPTIV及AI儲存解決方案布局。

威剛董事長陳立白同樣看好明年記憶體景氣，預期2027年DRAM全年將處於缺貨狀態，供需缺口甚至較今年擴大。

以威剛10月營收來看，DRAM占比達70.2%、SSD占25%。

DRAM製造廠方面，南亞科總經理李培瑛曾說，今年第4季產品平均售價仍有上漲空間，毛利率可望進一步提升，公司目前長期供貨協議涵蓋約五至七成需求，在新廠預計2027年第4季開始產出晶圓前，短期獲利仍將以價格上漲為主要動能。

華邦電則認為，高容量NOR Flash及客製化記憶體供不應求態勢可望延續至2027年，將聚焦DDR4、LPDDR4產品，並推進高雄新廠擴建，CUBE客製化記憶體預計明年量產。

整體來說，美銀示警主要集中在一般型NAND市場，與台廠看好的AI、企業級儲存及利基型記憶體未必完全衝突，但若現貨跌勢進一步擴散至合約市場，就考驗相關業者庫存管理及獲利能力，明年記憶體族群營運表現恐進一步分化。