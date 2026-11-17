人工智慧（AI）產品愈來愈快做得出來，客戶的第一張合約卻未必更容易拿到。資誠創新諮詢公司董事劉冠志建議，AI新創可用90天完成一個客戶願意付費、也能驗收的應用。第一關是看試做能否變成正式訂單，第二關則是把同一套產品賣給下一家客戶時，能否減少部署工時，讓接單增加的同時也能留下利潤。

企業採用AI代理（AI Agent）已相當普遍。PwC去年5月調查美國300位企業高階主管，79%表示公司已採用AI代理，88%表示所屬團隊或部門計畫在接下來一年增加AI相關預算。已採用者中，66%回報看到可衡量的生產力改善。劉冠志指出，從做出原型到客戶願意採購，中間還有系統串接、員工使用和成效驗收等關卡，也是新創可以切入的地方。

以工廠導入AI輔助維修為例，試做時可以先用一批設備紀錄，驗證AI能否找出可能的故障原因。到了正式上線，產品得接上設備與維修系統，讓現場人員查得到資料，也要事先說清楚哪些建議需要人工覆核。新創若能和客戶約定以停機時間是否縮短作為驗收指標，企業就有依據決定要不要簽約，或把服務擴大到其他產線。

即使首案成交，第二家客戶才會考驗產品能否複製。劉冠志說，新創要算清楚「單位貢獻」，也就是從單一客戶收入扣除模型、雲端、部署與維運成本後，還能剩下多少。若每接一單就得重新串接系統、加派人手維運，營收增加也可能愈做愈虧。業者可把共通功能做成模組，依客戶需求調整設定，並用基本費搭配用量計價，讓收費反映服務成本。

劉冠志建議，90天的前30天先找出多家企業都有的問題，和客戶訂好驗收標準，接著做出可用版本、完成系統介接，最後核對實際成效與交付成本。首案能否從試點走到正式合約、下一案能否沿用既有模組並縮短部署時間，兩筆帳算得出來，才有依據決定是否擴大接單。