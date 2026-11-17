遠傳（4904）總經理暨臺灣次世代通訊產業聯盟副會長井琪17日表示，衛星通訊與地面行動網路整合已是全球趨勢，如何促進頻譜和諧共用，也成為產業共同面對的重要課題。

井琪指出，以遠傳持有的28GHz頻段為例，地面行動通訊與衛星服務可透過技術協調與干擾防護，降低共用頻譜可能產生的相互影響；我們樂見在保障既有業者合法頻譜使用權益的前提下，可透過市場機制進行協商，必要時由主管機關適時協調，共同尋求可行的共用模式，讓有限的頻譜資源因應多元通訊需求，發揮最大效益。

臺灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）17日舉行會員大會，提出產業政策倡議，聚焦衛星頻段申請及審查機制、行動通訊與衛星頻譜和諧共用、端到端（End-to-End, E2E）入網測試機制，以及手機直連衛星服務等四大議題。

井琪親自出席，期盼透過產官學研持續交流與合作，共同營造有利次世代通訊產業發展的環境，提升頻譜使用效益及國家通訊韌性。

在衛星通訊發展方面，聯盟此次倡議持續優化衛星頻譜申請與審查機制，包括申請流程數位化、智慧化干擾評估及跨機關協調等面向，以提升效率。同時，因應行動通訊與衛星服務共用或使用相鄰頻段的發展趨勢，聯盟也提出兼顧頻譜使用效率、技術可行性及既有業者權益的建議，期透過干擾實測、技術規範及市場協商等方式，共同探索兼顧產業發展與頻譜和諧共用的可行機制。

為提升國內次世代通訊技術與供應鏈能量，聯盟亦倡議建置涵蓋無線接取、核心網路及衛星服務整合場景的E2E測試環境，提供產業與學研單位進行技術驗證及應用開發，促進國內產業與國際標準、技術發展接軌，進一步提升產品成熟度及國際市場競爭力。

此外，隨著手機直連衛星（D2C／D2D）技術快速發展，聯盟也針對未來頻譜運用、相關監理機制、服務申請及產業合作等面向提出建議，並期待行動通訊業者與衛星業者透過技術驗證與產業交流，為未來新型態衛星通訊服務在臺發展預作準備。相關技術未來若逐步具備在臺服務條件，可望進一步拓展偏鄉、山區及災害情境下的通訊支援能力。

遠傳將持續關注衛星通訊、手機直連衛星及國際標準發展，積極參與產業協作，在兼顧資通安全、既有頻譜使用權益及產業發展的前提下，攜手各界夥伴共同提升台灣通訊韌性。