美國期中選舉及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去職震撼市場，玉山金（2884）董事長黃男州認為AI投資趨勢不變，但大家很關注下一個AI領導者和倡議者是誰，能否像黃仁勳帶動產業發展，這是目前美股及台股AI相關不確定性未解，震盪是必然，不過，台灣絕大部分是「賣鏟子」元件組裝，短期難免有影響，但應不至於影響整體穩健經營。

黃男州於法說會指出，黃仁勳在AI領域有兩個重要腳色：領導者和倡議者、AI產業的中央銀行，不僅GPU晶片，在整個機櫃帶領AI大步往前跑，影響所及是黃仁勳的角色誰會扮演，倘若整體發展速度變慢，剛好和民主黨看法或市場對現金淨流出太多的觀點。

再者是AI永動機，黃男州指出，擴大槓桿金融業介入非常重要，晶片或機櫃更新快，兩年後殘值可能歸零，但黃仁勳認為算力在就能提供現金流，因此可能AI中央銀行角色會受影響，惟影響並非立即，就大公司來說未來半年要做的事都規劃好了，輝達仍會按軌跡走，但未來領先創新和領導者有關，最近大家很關注下一個AI領導者和倡議者是誰，能否像黃仁勳帶動產業發展，這是目前美國及台灣股市和AI相關不確定性還未解開，震盪是必然。然而財管一方面是守護顧客資產，提供客戶有價值服務及資產保全，不管市場好壞財都非常重要。

黃男州強調，股價跑得最快，會反應未來，是經濟櫥窗及最敏感溫度計，輝達股價跌得多，相信第3季財報不會差甚至第4季也不差，但股價已經先跌。

他提到玉山對AI整體放款約5億美元，看起來影響不大，目前融資餘額不高，台灣企業擴廠前九月對美投資241億美元增加六倍多。不過，台灣絕大部分做的都是「賣鏟子」元件組裝，雖難免有影響，但以台灣整體產業韌性影響應不會太大，不至於影響整體穩健經營。