台灣美國商會今天舉行2026年度會員大會。台灣美國商會理事長陳幼臻表示，台灣憑藉人工智慧（AI）的硬體實力脫穎而出，其背後仰賴緊密的台美經貿夥伴關係，在台美關係持續深化的同時，精準的政策倡議與務實前瞻的治理環境依然不可或缺。

台灣美國商會透過新聞稿表示，今天在台北晶華酒店舉行2026年度會員大會，在創立75週年、美國迎來建國250週年之際，台美經貿合作亦走入最緊密的關鍵時代。此次大會邀請中央研究院院長、前副總統暨前行政院長陳建仁擔任主題演講嘉賓，美國在台協會（AIT）處長谷立言也蒞臨。

台灣美國商會理事長陳幼臻表示，在科技競逐重塑地緣政治格局的關鍵時刻，台灣憑藉驅動全球AI基礎設施的硬體實力脫穎而出，背後更仰賴緊密的台美經貿夥伴關係；不僅雙邊貿易額屢創新高，台美雙向投資亦持續深化，進一步鞏固關鍵產業的全球布局。

陳幼臻強調，即便台美關係持續深化，精準的政策倡議與務實前瞻的治理環境依然不可或缺。

陳建仁在主題演講中指出，面對地緣政治重組與全球風險，企業策略已從追求效率與低成本，轉向重視系統韌性及風險管理。他提出「三重螺旋」（Triple Helix）架構，強調透過穩定透明的制度、健全的公共衛生體系，以及高信任度的供應鏈網絡，提升經濟體系面對外部衝擊的能力。

陳建仁也以台灣疫情期間兼顧防疫與產業運作的經驗，指出完善的公共衛生體系是維護民眾健康、保障人力資本，及維持經濟穩定的重要基礎；他期許台美夥伴攜手合作，積極倡議法規透明與可預測性、將健康安全納入企業核心營運策略，並以信任為基礎深化友岸供應鏈合作，共同建立具備韌性的系統。

陳建仁也呼籲台灣美國商會會員持續積極倡議，以推動台灣法規體系與國際標準接軌、消除營運阻礙，並堅定捍衛法治精神。

美國在台協會處長谷立言則在會中強調，在美台經貿關係邁入「新黃金時代」之際，深化商業合作將有助於推進雙邊經貿關係、供應鏈安全與社會韌性。

谷立言指出，美國企業對台灣的強勁信心以及「台美對等貿易協定」的重要性，並點出在智慧財產權保護與美台人才培育的支撐下，雙方正於具身人工智慧、半導體、無人載具系統及關鍵礦物等領域開展新合作。