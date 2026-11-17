晶圓代工龍頭台積電（2330）17日公布2026年優良供應商獲獎名單，漢唐（2404）獲頒「卓越全球化支援」獎，與艾司摩爾（ASML）、科林研發及東京應化同獲肯定。萬潤（6187）、健策（3653）獲「卓越量產支援」，矽品則獲「卓越先進封測量產支援」，台廠在全球支援、設備與零組件及封測服務等領域獲得肯定。

台積電表示，2026年優良供應商評選較往年更著重建廠安全、永續發展、全球化支援及在地化深耕等整體績效。隨AI與高效能運算發展，公司將持續與供應鏈深化技術合作、拓展全球布局。

全球化支援獎項方面，漢唐與艾司摩爾、科林研發及東京應化入列。其中，艾司摩爾、科林研發及東京應化也同時獲頒「卓越技術暨量產支援」，肯定其在技術、生產及全球支援方面的表現。

台廠量產支援方面，除萬潤、健策外，雷泰光電、台灣納美仕及台灣紙業等也獲獎；矽品則以先進封測量產支援獲肯定。資訊服務與工廠自動化領域，分別由和碩（4938）及大福獲獎。

建廠供應鏈也是本屆評選重點。達欣工程（2535）、彰京開發、根基營造（2546）及和淞科技獲頒「卓越新廠建置」，麗明營造、艾波比及Austin Commercial則獲「卓越新廠安全建置」。綠色製造方面，台灣先藝、科磊、鋒霈環境科技及勝一化工（1773）獲獎。

本屆供應鏈管理論壇以「新時代的大同盟」為題，由企業規劃組織資深副總經理李俊賢發表專題演說，聚焦AI浪潮下的技術與系統整合協作，並透過在地採購、供應鏈韌性強化、產能擴充及綠色製造推動合作。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，公司持續透過在地深耕與永續風險控管提升供應鏈韌性，安全工作環境則是絕不妥協的目標，優先於任何進度、產能或工程要求。