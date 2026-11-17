雲端大廠自研晶片加速擴張，AI晶片市場迎來消長。研調機構集邦（TrendForce）最新報告預估，2027年AI特殊應用晶片（ASIC）出貨將翻倍，並GPU；整體AI伺服器出貨則可望年增三成，資料中心建置多已簽約，支撐明年成長動能。

集邦指出，Google、亞馬遜雲端服務（AWS）等業者持續擴大自研ASIC布局，大陸業者也因自主化需求，加速採用本土AI晶片。輝達仍居AI晶片市場主導地位，但雲端業者自研晶片擴張，正為市場帶來更多競爭。

依集邦最新預測，ASIC成長動能可望延續至2028年，出貨量與成長率持續優於GPU。不過，兩類晶片仍面臨資料中心建置進度等共同變數，後續出貨也可能受到整體市場逆風壓抑。

供應端仍有瓶頸。集邦指出，先進封裝CoWoS、高頻寬記憶體（HBM）及基板供給吃緊，加上AI機櫃組裝耗時，限制實際出貨。隨晶片功耗攀升，液冷也由選配走向AI伺服器主流散熱架構，HBM4則預期於2027年成為主流，供給偏緊將支撐價格與營收。

需求端則須區分不同客戶的擴張能力。集邦認為，2027年雲端服務供應商（CSP）資本支出仍可望續強，其中北美四大CSP最具韌性；甲骨文（Oracle）、中小型新興雲端業者（Neocloud）及中國大陸CSP，面臨較高的資本支出下修壓力。2028年整體投資增幅預料收斂，部分業者可能調降支出。

美國資料中心建置環境也是後續觀察重點。集邦指出，期中選舉後各州監管趨嚴，供電瓶頸與許可遞延，將成為2028年資料中心建置的重要變數。加上高基期及輝達管理層異動，集邦對2028年AI伺服器成長轉趨保守，2027年下半年將是檢驗相關風險是否提前發酵的關鍵期。