全球人工智慧（AI）產業雖面臨輝達高層人事變動及國際政經情勢干擾，但AI基礎建設長期需求不變。台灣光罩總經理陳立惇表示，AI已成為全球科技產業共同發展方向，從資料中心、太空應用到醫療健康及製造業，都需要龐大的AI運算基礎建設支撐。台灣光罩也積極掌握這波產業轉型商機，鎖定先進封裝大尺寸光罩及矽光子兩大領域，其中矽光子光罩業務今年正式起步，目前已有一家客戶進入量產，另有兩家大型客戶正在接洽，明年成長值得期待。

陳立惇指出，近期全球金融市場受到美國政治局勢及輝達事件影響，投資信心出現波動，但AI發展並非由單一企業或領導人決定，而是人類社會共同的科技需求。

目前AI產業仍處於基礎建設擴張階段，未來除了既有資料中心，太空運算、醫療健康及智慧製造等領域，都將持續增加對AI運算能力的需求。

因此，即使輝達未來更換經營團隊，或黃仁勳轉任其他角色，全球AI產業的發展方向也不會因此改變，短期市場紛擾不至於扭轉長期成長趨勢。

對台灣光罩而言，真正重要的是如何掌握AI浪潮帶來的新市場。

陳立惇分析，傳統消費性電子產品，包括智慧手機、電視等，未來仍有成長空間，但整體成長幅度相對有限。相較之下，AI相關應用才是帶動半導體產業快速成長的主要動力，公司必須積極尋找能夠切入AI供應鏈的新產品與技術。

首先是先進封裝所需的大尺寸光罩。

陳立惇指出，隨著CoWoS及CoPoS等先進封裝技術持續發展，封裝尺寸愈來愈大，整合的晶片數量也不斷增加，對高密度互連（HDI）、凸塊下金屬層（UBM）等製程的要求同步提高。

目前業界雖然可以使用較小尺寸光罩，透過拼接曝光（Stitching）完成大面積圖形製作，但當封裝尺寸持續擴大、整合內容更加複雜時，大尺寸光罩將更具製程效率。

他認為，未來CoWoS等先進封裝技術朝更大面積、甚至面板化方向發展，大尺寸光罩可望成為重要技術選項，也將是台灣光罩積極布局的市場。

台灣光罩另一項更具成長潛力的業務則是矽光子。

陳立惇指出，當AI晶片運算效能愈來愈強，晶片之間的資料傳輸能力就成為關鍵，未來需要透過光子積體電路（PIC）與電子積體電路（EIC）配合，實現電訊號與光訊號轉換，提升資料傳輸效率。他說，台灣光罩現階段選擇先從PIC光罩切入，暫不投入技術難度較高的EIC領域。

他表示，PIC涉及光波導（Waveguide）、分光器（Splitter）、調變器（Modulator）等光學元件，其線路圖形與傳統電子電路不同，部分結構呈現圓弧狀，對光罩製作技術提出新的要求。

不過，PIC相關製程涵蓋180奈米、150奈米、130奈米及90奈米等技術節點，與台灣光罩既有技術能力具有相當程度的契合性，因此公司有機會運用既有光罩製作經驗，切入快速成長的矽光子供應鏈。