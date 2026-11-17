AI影像辨識與智慧製造解決方案業者倍利科（7822）積極拓展半導體智慧工安應用，獲台積電（2330）頒發「優良承攬商／環安衛（ESH）評鑑績優廠商」肯定，後續規劃將半導體廠職安管理經驗推廣至更多高科技製造業及大型工程場域，擴大AI技術應用版圖。

半導體業加速擴廠、先進製程持續推進，建廠施工與日常廠務維護日益複雜，工安管理也成為供應鏈營運的重要環節，倍利科表示，各大晶圓廠近年強化對供應鏈與承攬商的環安衛評核標準，將主動制止不安全行為、數位化職安管理列為核心指標，帶動高科技廠房對智慧安全防護的需求。

倍利科長期投入半導體生態系，除半導體晶圓檢測與智慧製造解決方案，也自主研發「AI智慧工安防護系統」，協助客戶推動職安管理數位化，朝降低工安事件及職業災害的目標邁進。

倍利科指出，無塵室與新建工程現場對安全防護要求嚴格，公司在日常駐廠維運及系統導入過程中，建立內部安全稽核與教育訓練機制，要求同仁落實標準作業程序，降低現場作業潛在風險。此次獲台積電環安衛評鑑肯定，展現公司在現場安全管理及工安制度執行的成果。

展望後市，倍利科將以AI智慧工廠為發展主軸，持續精進半導體晶圓檢測與智慧製造技術，並規劃將既有職安管理經驗延伸至其他高科技製造業與大型工程場域，協助客戶提升職場安全及ESG管理能力，拓展智慧製造之外的應用商機。