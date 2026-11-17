鴻海（2317）17日宣布，與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation，簡稱「SSS」）簽署協議，擬以72.4億日元（約新台幣14.5億元）現金收購SSS旗下車載相機模組事業。本次交易涵蓋相關業務、技術、客戶關係及營運資源，預計在取得相關主管機關核准並完成相關先決條件後，於2027年4月底前完成交割。

鴻海科技集團長期深耕資通訊領域相機模組設計、製造及整合，SSS車載相機模組事業為日本車載相機模組市場的重要供應商之一，長期與日系車廠合作。透過本次收購規劃，鴻海未來將結合SSS車載相機模組事業既有的技術、客戶基礎，以及直接服務汽車製造商的經驗，鴻海也能進一步強化車載整合服務能力，全面提升業務競爭優勢，並向SSS原有全球車廠客戶提供更高階價值回饋。

隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧車輛持續發展，車載相機已成為汽車感知系統的重要產品，根據統計未來十年(2026-2036)，車載相機模組年複合成長率達6.9%。鴻海持續布局車載影像與相關電子系統的長期發展機會，未來將結合既有精密製造能力、全球供應鏈網絡及此次承接的車載相機模組技術與客戶服務能力，持續深化汽車電子及智慧移動領域布局。

本次交易金額不包括SSS車載相機模組事業位於海外之生產設備及存貨，未來若有相關資產收購，將按規定對外公告之。交易初期，雙方將以確保客戶服務不中斷及團隊穩定為首要原則，推動業務、客戶及相關營運資源的移轉。未來透過清晰的職涯發展路徑與完善的整合支援機制，進一步打造具備高向心力的新組織環境，支持移轉同仁於新的平台持續發揮專業，確保組織調整順暢安定。

本交易仍須取得相關國家及地區主管機關核准，並符合交易文件所約定之相關先決條件，後續進度將依相關法令規定辦理。