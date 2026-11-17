美國政府發布新規進一步限制晶片出口至海外資料中心，市調機構集邦科技表示，東南亞AI資料中心的晶片採購門檻將提高，預期對AI晶片、伺服器出貨的直接衝擊將集中於非美系業者，以及以中國客戶為主的算力租賃需求，部分訂單或將因許可審查而遞延，甚至縮減。

路透社報導，美國商務部16日發布新規，防止第三國遠端存取先進AI晶片，相關新規也要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。

集邦科技預期，部分訂單或將因許可審查而遞延，甚至縮減。對台灣人工智慧（AI）伺服器供應鏈而言，短期內東南亞出貨將更集中於美系雲端服務供應商（CSP），非美系客戶訂單需預留許可審查時間，查核成本亦將提高。

集邦科技指出，失去中國客戶的繪圖處理器（GPU）租賃業者若遭遇利用率下滑的情況，隨著新一代GPU持續壓低單位運算成本，既有叢集可能於投資回收前面臨租價下降，進而延後後續設備採購。

此外，新管制措施將一定程度影響未來中國可取得的算力，集邦科技認為，長期可能間接造成中國在模型訓練競爭的落後。

集邦科技表示，中系CSP短期內對本土AI晶片、自研特殊應用晶片（ASIC），以及RTX PRO 5500等可合法進口的輝達（NVIDIA）晶片需求將轉強，惟供給端的瓶頸將限制可取得數量。後續美、中雙方可能就這項新規定展開協商，實際影響情況仍待進一步觀察。