輝達創辦人黃仁勳卸任執行長及董事職務引發科技界高度關注。台灣光罩董事長凃俊光表示，黃仁勳對台灣最大的貢獻，不只是帶領輝達站上全球人工智慧（AI）產業頂端，更重要的是讓台灣在國際科技舞台獲得前所未有的能見度。即使黃仁勳目前面臨個人風波與企業經營變局，仍希望台灣科技界給予支持，而非在此時落井下石。

凃俊光指出，全球AI需求並非由黃仁勳一個人創造，而是來自世界各國持續增加科技投資需求，包括歐洲等市場都在積極推動AI發展。即使少了黃仁勳居中串聯，全球仍會出現千千萬萬個AI應用需求，因此不必將黃仁勳個人去留與整體AI產業發展畫上等號。

不過，黃仁勳對台灣的特殊意義，卻是其他國家科技領袖難以取代的。

凃俊光表示，黃仁勳出生於台灣，又是全球AI產業最具代表性的領導人物之一，對台灣人而言，他站上世界科技產業頂峰，本身就是一種榮耀。如果今天領導全球AI產業的是歐美或日本企業執行長，即使同樣具有產業影響力，也無法為台灣帶來如此強烈的國際關注。

他回憶，過去台灣人在歐洲、美國甚至南美洲旅行時，外國人未必清楚台灣在哪裡，但隨著台灣半導體產業崛起，如今只要提到台灣，國際科技界就會聯想到全球半導體供應鏈的核心地位。黃仁勳在國際舞台上的活躍表現，更進一步強化台灣與全球AI產業之間的連結。

對於黃仁勳近期捲入的個人風波，凃俊光認為，黃仁勳向來個性活潑、精力旺盛，即使白天工作行程滿檔，晚上接受訪問時，仍能維持高度熱情與清晰思路，展現與一般企業領袖不同的個人特質。

至於黃仁勳卸任是否單純受到個人風波影響，凃俊光提出不同觀察。他認為，美國企業界過去不乏涉及更嚴重私人爭議的企業領袖，因此黃仁勳此次卸任背後，是否存在更大的外部壓力，值得進一步觀察。

尤其在美中科技競爭日益激烈的背景下，輝達掌握全球AI晶片重要技術與市場地位，相關人事變化是否牽涉更深層的美中科技角力，也值得關注。不過，這仍屬於他的個人觀察，並非已經證實的事件原因。

凃俊光也談到，台灣科技界近日透過台北101點燈等方式表達對黃仁勳的支持，雖然社會上對於這類聲援行動有不同意見，甚至有人質疑是否足以代表台灣整體立場，但他認為，台灣科技界的出發點仍是希望台灣好。

他強調，黃仁勳對台灣科技產業的國際形象具有特殊貢獻，在其面臨困境時，台灣社會可以有不同看法，但不必急於落井下石。

凃俊光表示，最期待的仍是黃仁勳能繼續站在世界科技產業頂端，發揮其影響力，為全球AI科技進步及人類社會創造更多價值。