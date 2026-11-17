網通國際品牌普萊德科技（6263）參展德國紐倫堡歐洲工業自動化展 SPS 2026，以「結合 AI、工業自動化與資安防護」為主軸，展出涵蓋AI 智慧監控、工業資安、自動化設備聯網、關鍵基礎設施通訊及智慧能源管理的網通解決方案。

德國紐倫堡歐洲工業自動化展 SPS 2026將於2026年11月24日至26日舉行。普萊德強打以高效能工業網路與集中管理平台，強化邊緣智慧、網路可視性與 OT 安全，協助企業串聯現場設備、掌握營運狀態，打造可靠且可持續擴充的智慧製造網路基礎建設。

隨著 AI 應用與自動化設備加速導入工業現場，網路的穩定傳輸與精準同步成為維持產線運作的關鍵。普萊德指出，將展示支援 IEC 61850-3 電力通訊標準的工業級網管交換器，以及時間敏感網路（TSN）網管交換器，結合 10G 光纖骨幹與精準時間同步技術，滿足電力系統、機械控制及智慧工廠對可靠通訊與即時資料傳輸的需求。

此外，普萊德也將展出可擴充的 10G 高功率 PoE 網路方案，透過 PoE++ 供電設備、10G 光纖／PoE 網路轉換器及高密度工業級交換器，協助企業升級既有網路供電能力，並將高速連線延伸至遠端邊緣設備。

在智慧工廠安全應用方面，普萊德則以「AI 智慧監控解決方案」整合影像分析、智慧回放搜尋與事件告警，協助管理人員掌握現場異常並加速事件處理。透過集中管理介面與彈性叢集擴充架構，可依場域規模逐步擴大監控部署，提升多攝影機與跨區域管理效率。面對 IT 與 OT 加速融合所帶來的資安挑戰，普萊德同步展示工業級PUF 硬體資安閘道器、2埠10G資安閘道器，以及採用零信任架構的PUF驅動FIDO2實體安全金鑰，結合後量子密碼（PQC）、深度封包檢測（DPI）、VPN 防火牆與身分驗證機制，從使用者存取、遠端連線到工業網路流量檢測，強化關鍵設備與營運環境的防護。

為協助企業串聯不同世代的工業設備，普萊德表示，強打涵蓋 PROFINET、EtherCAT、單對乙太網路（SPE）、Modbus的自動化聯網方案。PROFINET 交換器提供工業控制資料優先傳輸，EtherCAT 光纖延伸與分歧連接方案則兼顧長距離傳輸、抗電磁干擾及彈性拓樸需求；SPE 網路轉換器簡化現場布線，搭配 Wi-Fi HaLow 無線通訊方案，將連線延伸至不易布線的遠端 I/O 場域。此外，透過 Modbus串列設備伺服器，可將既有機台資料導入 IP 網路及管理平台，協助企業保留現有設備投資，逐步推進工業物聯網與智慧製造升級。

智慧能源管理與再生能源聯網亦為展出重點。普萊德指出，透過智慧電表、Modbus串列設備伺服器、HaLow Wi-Fi橋接器及集中管理平台，串聯現場用電量測、資料傳輸與能源分析，協助企業掌握設備耗能及營運趨勢，作為節能管理與 ESG 應用的依據。再生能源供電 PoE 網管解決方案則整合再生能源充電、智慧電池管理與 PoE 供電管理，支援偏遠或電力布建不易場域的監控與無線通訊設備，兼顧遠端聯網需求與能源使用效率。普萊德持續以高效、安全且易於管理的網通技術，協助企業落實智慧製造與永續營運。