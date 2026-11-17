輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳請辭執行長及董事職務，引發各界關注。中經院院長連賢明在臉書發文指出，美國對中鷹派難以容忍一個對中國大陸寬容的AI領袖，更難容下一個有能力改變美國總統川普看法的紅頂商人。這場風暴原本可能有三種結局，如今看來，鷹派應是打定主意要讓黃仁勳下台，但這是否符合川普的意願，仍有待觀察。

2026-11-17 11:15