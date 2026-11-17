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防大陸轉運…美國祭AI晶片出口新規 廣達、緯創評估「不受影響」
川習於深圳會晤前夕，美國發布新規，限制晶片出口至海外資料中心，防止中國透過轉運取得先進人工智慧（AI）晶片。台灣AI伺服器代工廠廣達、緯創今天均表示不受影響，仁寶、英業達也因主要客戶多集中於美國或非東南亞地區，評估對營運影響有限。
路透社報導，美國商務部於當地時間16日發布新規，要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。
針對美國發布晶片出口至海外資料中心的新規，代工廠廣達對中央社記者表示不受影響。廣達說明，主要客戶為雲端服務供應商（CSP），泰國廠僅進行表面黏著技術（SMT），並非最終出貨地點，成品後續在美國當地組裝、驗證及出貨。
仁寶評估影響有限。仁寶指出，大部分新興雲端業者（Neo Cloud）客戶都不是東南亞客戶，對仁寶影響不大。
英業達表示，大部分是美國客戶，受影響程度相對較少；緯創同樣回應不受影響，並指出主要客戶不在新規限制範圍內。
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