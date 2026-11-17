SpaceX近日與Qualcomm宣布簽訂多年期供應合約，未來SpaceX基地台將大量搭載Qualcomm Dragonwing 5G基地台晶片方案。TrendForce分析，與Qualcomm合作將有助SpaceX大幅降低基地台建置成本，並簡化多廠牌設備的系統整合流程，加速大規模5G網路的商業部署。

TrendForce表示，透過將搭載Qualcomm Dragonwing平台的地面5G基地台，與符合3GPP NTN（非地面網路）標準的低軌衛星星系整合，能有效解決傳統衛星鏈路在建築物內的鏈路預算（Link Budget）損耗，以及高密度用戶下的容量瓶頸。藉由地面站台承擔都會區高密度流量卸載（Offloading）、強化室內覆蓋，衛星群則負責廣域與盲區接取，實現星地異質網路（ST-HetNet）協同運作與全功能電信服務能力。

隨著5G技術應用場景增加、用戶數成長，以及5G FWA（固定無線存取）逐漸普及，TrendForce預估，2027年全球5G基礎設施市場產值將接近550億美元，年增24.3%。其中，SpaceX積極切入美國行動通訊市場，捨棄由Ericsson、Nokia等傳統電信設備大廠主導的封閉RAN（無線接取網路）架構，改採Qualcomm專為O-RAN開放式架構設計的5G基地台晶片，能快速整合第三方RU（無線電單元）與DU（分散式單元）等設備，並透過開放標準的前傳（Fronthaul）介面互通，降低SpaceX建置數萬座5G基地台的成本。Qualcomm方案亦有助地面5G基地台與偏遠地區的衛星回傳鏈路（Backhaul）達成高度整合，是SpaceX拍板合作的另一關鍵原因。

此外，過去電信商建置O-RAN網路時，常因分別向不同廠商採購DU、RU、CU（集中式單元）設備，導致各廠牌間出現訊號互通性瓶頸。為改善這個問題，SpaceX統一採用Qualcomm 5G基地台晶片方案，由Qualcomm在設備出廠前預先完成RU、DU前傳介面互通整合，確保基地台實際運作時的訊號穩定度，進而實現快速、大規模的網路部署。

SpaceX自2025年起陸續收購EchoStar共65MHz中頻段後，積極將衛星業務從衛星寬頻延伸至手機直連衛星（Direct-to-Cell）、衛星車聯網領域。2026年10月，該公司進一步從Grain Management手中取得800MHz行動通訊關鍵頻段，並向獨立鐵塔營運商租借約八萬個基地台站點，全面加速在美國行動通訊商用進程。

隨著SpaceX與Qualcomm攜手，加速鋪設行動通訊服務，相關5G基地台零組件供應商也有望切入供應鏈。TrendForce預期，與Qualcomm長期合作的生態系夥伴將優先受惠，例如基地台天線可能由Amphenol負責開發、功率放大器（PA）由Qorvo供應，而基地台鐵塔、站點基礎設施則由American Tower與Crown Castle提供租賃支援。