東元（1504）積極布局全球AI資料中心與電動載具市場，公司17日起至18日攜手台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA），赴波蘭華沙參加「TEEMA科學園區產業日」。

東元現場展出HULK 3.0與HULK 6.0兩款模組化資料中心（MDC）方案，以及自主開發的新世代EV動力系統與高效扁線馬達（Hairpin Motor），大秀從核心機電設備到系統整合的技術實力，全力搶攻歐洲AI基建與電氣化商機。

隨著生成式AI與高效能運算需求持續增溫，資料中心對高密度供電、散熱及快速部署的要求日益嚴苛，東元此次主打HULK系列模組化資料中心產品，整合供配電、冷卻與監控系統。

其中，HULK 3.0鎖定首期AI算力建置，採10個模組設計，IT負載達2.7MW，可配置16套先進算力系統與12座IT機櫃，並結合液冷分配單元（CDU）與機房空調（CRAC）；針對高密度AI園區的HULK 6.0則採22個模組設計，單座機房IT負載達4.2MW，可配置16套先進算力系統及24座IT機櫃。

東元指出，透過工廠預製與模組化系統整合，可大幅降低現場施工複雜度，兩款產品規劃交付周期最快皆可縮短至9個月，且設計目標直指電力使用效率（PUE）1.2，能協助大型雲端服務業者及算力供應商，依需求分階段快速部署。

在電動載具領域，東元展出OD180扁線馬達實體產品及自主開發的EV動力系統平台，功率涵蓋50kW至410kW、工作電壓250V至800V，該系列扁線馬達採用Hairpin高槽滿率繞組設計，具備高功率密度、低銅損與散熱佳等優勢。

東元說明，該產品除可應用於7.5噸以下輕型商用車、15至32噸中重型貨卡及9米與12米電動巴士外，也能延伸至工程機械、港口裝卸及礦區作業設備等非道路電氣化市場，並整合控制器與減速機提供一站式解決方案，協助歐洲車廠與設備商縮短開發時程並降低碳排。