台積電供應鏈管理論壇官方認證最新35家優良供應商出列
台積電（2330）17日舉辦2026年供應鏈管理論壇，感謝全球夥伴一路以來的信任與支持。從關鍵材料、設備到各項專業服務，供應鏈的鼎力相助為台積公司的持續成長挹注動能；隨著 AI 與高效能運算開啟新局，台積公司將持續攜手供應鏈深耕技術、拓展全球布局，共創美好未來。另外同時頒發頒發優良供應商獎項35家最新官方認證優良供應商入選。
本屆論壇以「新時代的大同盟」為題，由台積公司企業規劃組織資深副總經理李俊賢發表專題演說，聚焦人工智慧（AI）浪潮下，如何深化技術與系統整合的協作創新；同時透過在地採購、韌性強化、產能擴充與綠色製造，實踐共好目標。論壇亦邀請在技術、生產與全球支援方面獲多重肯定的供應商，深入分享AI時代高效擴產經驗，及兼具全球實力與在地承諾的實踐策略。
本屆論壇亦透過資訊科技、廠務及先進封裝等分組討論促進交流。在廠務方面，台積公司持續以最高標準落實建廠安全管理，藉由源頭設計減險、系統化防護及數位科技導入，強化現場管理效能。同時，台積公司邀請承攬商夥伴分享工安實務與低碳營建經驗，期盼攜手業界提升工安文化，打造安全、高效且永續的營建環境。
台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「面對總體經濟的不確定性，台積公司持續投資與成長的信心源自於與供應鏈夥伴間深厚的信賴。台積公司的目標始終是成就客戶的成功，唯有透過大同盟緊密且敏捷的合作，才能持續克服挑戰，將各項技術突破轉化為推動產業前行的動能。」
台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示：「我們持續透過在地深耕與永續風險控管，提升供應鏈韌性。同時，安全的工作環境是我們絕不妥協的目標，優先於任何進度、產能或工程要求，這也是台積公司與全體夥伴共同承擔且恪守的堅定承諾。」
2026年供應鏈管理論壇由台積公司董事長暨總裁魏哲家博士、執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士、資深副總經理暨財務長黃仁昭、資深副總經理王英郎博士，及台積資深科技院士、資深副總經理張宗生博士於活動頒發2026年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商的支持，並肯定其帶動產業不斷精進。本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展、全球化支援及在地化深耕等方面的整體績效表現。
2026年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：
艾波比股份有限公司－卓越新廠安全建置
愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援
萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援
應用材料股份有限公司－卓越技術暨量產支援
台灣先藝科技股份有限公司－卓越量產支援、卓越綠色製造
艾司摩爾科技股份有限公司－卓越技術暨量產支援、卓越全球化支援
Austin Commercial, LP. －卓越新廠安全建置
達欣工程股份有限公司－卓越新廠建置
大福株式會社－卓越工廠自動化表現
迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援
荏原製作所－卓越量產支援
臺灣福吉米股份有限公司－卓越技術暨量產支援
彰京開發股份有限公司－卓越新廠建置
健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援
JX金屬株式會社－卓越量產支援
根基營造股份有限公司－卓越新廠建置
美商科磊股份有限公司－卓越技術暨量產支援、卓越綠色製造
科林研發股份有限公司－卓越技術暨量產支援、卓越全球化支援
雷泰光電股份有限公司－卓越量產支援
麗明營造股份有限公司－卓越新廠安全建置
台灣納美仕股份有限公司－卓越量產支援
和碩聯合科技－卓越資訊服務
力森諾科集團－卓越量產支援
鋒霈環境科技股份有限公司－卓越綠色製造
台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援
信越半導體株式會社－卓越技術暨量產支援
勝一化工股份有限公司－卓越綠色製造
矽品精密工業股份有限公司－卓越先進封測量產支援
株式會社SUMCO 卓越量產支援
台灣紙業股份有限公司－卓越量產支援
和淞科技股份有限公司－卓越新廠建置
東京威力科創－卓越量產支援
東京應化工業株式會社－卓越技術暨量產支援、卓越全球化支援
漢唐集成股份有限公司－卓越全球化支援
倍利科技股份有限公司－卓越量產支援
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