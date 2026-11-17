台積電（2330）17日舉辦2026年供應鏈管理論壇，感謝全球夥伴一路以來的信任與支持。從關鍵材料、設備到各項專業服務，供應鏈的鼎力相助為台積公司的持續成長挹注動能；隨著 AI 與高效能運算開啟新局，台積公司將持續攜手供應鏈深耕技術、拓展全球布局，共創美好未來。另外同時頒發頒發優良供應商獎項35家最新官方認證優良供應商入選。

本屆論壇以「新時代的大同盟」為題，由台積公司企業規劃組織資深副總經理李俊賢發表專題演說，聚焦人工智慧（AI）浪潮下，如何深化技術與系統整合的協作創新；同時透過在地採購、韌性強化、產能擴充與綠色製造，實踐共好目標。論壇亦邀請在技術、生產與全球支援方面獲多重肯定的供應商，深入分享AI時代高效擴產經驗，及兼具全球實力與在地承諾的實踐策略。

本屆論壇亦透過資訊科技、廠務及先進封裝等分組討論促進交流。在廠務方面，台積公司持續以最高標準落實建廠安全管理，藉由源頭設計減險、系統化防護及數位科技導入，強化現場管理效能。同時，台積公司邀請承攬商夥伴分享工安實務與低碳營建經驗，期盼攜手業界提升工安文化，打造安全、高效且永續的營建環境。

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「面對總體經濟的不確定性，台積公司持續投資與成長的信心源自於與供應鏈夥伴間深厚的信賴。台積公司的目標始終是成就客戶的成功，唯有透過大同盟緊密且敏捷的合作，才能持續克服挑戰，將各項技術突破轉化為推動產業前行的動能。」

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示：「我們持續透過在地深耕與永續風險控管，提升供應鏈韌性。同時，安全的工作環境是我們絕不妥協的目標，優先於任何進度、產能或工程要求，這也是台積公司與全體夥伴共同承擔且恪守的堅定承諾。」

2026年供應鏈管理論壇由台積公司董事長暨總裁魏哲家博士、執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士、資深副總經理暨財務長黃仁昭、資深副總經理王英郎博士，及台積資深科技院士、資深副總經理張宗生博士於活動頒發2026年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商的支持，並肯定其帶動產業不斷精進。本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展、全球化支援及在地化深耕等方面的整體績效表現。