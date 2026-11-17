人工智慧（AI）產業正從軟體應用走向實體世界，人形機器人、AI汽車及智慧製造成為下一波商機。小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍表示，過去四年AI技術快速發展，雖然產業投入大量資源，但真正能落地並創造獲利的應用仍有限；他看好AI進入物理世界後帶來的新機會，尤其人形機器人未來有望發展成規模超越汽車產業的龐大市場。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）工商領導人峰會17日在深圳登場，雷軍在相關討論中指出，AI已進入全新時代，未來產業需要以AI思維重新形塑。以智慧製造為例，AI可望優化工廠各個環節，逐步打造能自主發現問題、持續更新改善的無人工廠。小米也看好AI與物理世界結合的發展，旗下工廠已讓人形機器人進行實際場景測試，甚至能自行前往充電，未來應用仍有相當大的想像空間。

雷軍認為，過去四年尚未出現真正具革命性的AI產品，但未來幾年可望陸續出現新一代產品，包括AI手機、AI汽車等。隨著AI從數位世界延伸至實體場景，將為產業帶來新的商業機會，人形機器人更可能成為下一個大型產業。

不過，機器人要從技術展示走向大規模商用，仍有不少關卡。宇樹科技創辦人兼執行長王興興表示，近年AI大型模型與機器人技術進展快速，尤其底層技術迭代速度更快，但目前機器人最棘手的問題仍是模型泛化能力不足，也就是同一套模型能否適用於不同家庭及工作場景，而不必每換一個環境就重新訓練。

王興興認為，隨著2026年全球技術突破，機器人模型泛化能力已接近突破臨界點，但未來算力需求可能遠超目前多數人的想像，機器人安全性也仍待克服。此外，若市場需求從數萬台擴大至數百萬甚至數千萬台，產業還必須同步解決量產製造、產品可靠性及售後服務等問題，才能真正迎接規模化商用。

王興興也強調，機器人產業要擴大市場規模，需要業者共同合作，不應只著眼於眼前的市場占有率，而應將目光放在未來整體產業發展。