全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）宣布，55 吋 E Ink Marquee™ 大型彩色電子紙看板首度落地應用，正式導入位於台中的國立公共資訊圖書館（國資圖）。透過電子紙低耗電、類紙質感及彩色顯示的技術優勢，結合智慧內容管理與生成式 AI 互動應用，為圖書館打造兼具資訊傳遞、閱讀舒適性與互動體驗的智慧顯示環境，展現大型彩色電子紙在公共場域的多元應用潛力。

國資圖導入的電子紙應用涵蓋戶外資訊看板、館內拼接海報牆及 AI 互動資訊看板，透過新一智能整合雲端內容管理平台，館方可依不同空間與使用需求，遠端更新顯示內容、設定展示排程及管理設備。相較於傳統紙本海報需要印製、張貼與人工更換，電子紙看板可提升資訊發布效率，減少紙張使用與維護作業，為圖書館提供更具彈性的數位資訊展示方式。

大型彩色電子紙融入閱讀空間 兼顧資訊展示與視覺舒適

圖書館是重視閱讀體驗與空間氛圍的公共場域，除了清楚傳遞資訊，也需要兼顧視覺舒適與環境品質。E Ink Marquee™ 採用反射式顯示技術，透過環境光呈現畫面，不需持續使用背光照明，具備低眩光、超廣視角及接近紙張的視覺質感，讓大型彩色資訊看板能自然融入圖書館的閱讀環境。

在室內空間，55 吋 E Ink Marquee™ 可呈現活動海報、服務公告及多元資訊內容，兼具大型彩色顯示效果與舒適的觀看體驗；在戶外場域，則搭配防水防塵設計及夜間輔助光源，滿足不同環境下的資訊展示需求。

E Ink Marquee™ 採用全新四色粒子顯示系統，提供鮮明的彩色顯示效果，並支援寬溫操作範圍。電子紙具備畫面更新時才需耗電的特性，特別適合圖書館、公共設施等需要長時間展示活動公告、導覽資訊及數位海報，並定期更新內容的應用場域。

結合生成式 AI 互動體驗 讓圖書館成為數位藝術創作空間

除了資訊展示，本次國資圖也結合生成式 AI 與 E Ink Marquee™ 大型彩色電子紙，打造互動式數位藝術體驗。民眾可透過平板自由塗鴉，選擇喜愛的藝術家風格，再由生成式 AI 將創意轉化為藝術作品，呈現在大型彩色電子紙看板上，體驗數位創作與類紙顯示技術結合的視覺效果。

透過大型彩色電子紙展示，AI 生成作品不再侷限於個人載具，而能成為公共空間中共同欣賞與交流的內容。互動設計亦串聯藝術家介紹、藝術知識及館藏探索，讓民眾從藝術創作延伸至閱讀與知識學習，為圖書館的藝術推廣、親子共學及自主學習提供更多元的體驗。

此次 55 吋 E Ink Marquee™ 於國立公共資訊圖書館首度落地應用，展現大型彩色電子紙從資訊顯示延伸至互動體驗的應用價值。隨著電子紙尺寸、色彩及系統整合技術持續發展，元太科技將攜手生態圈夥伴，推動大型彩色電子紙在公共資訊、智慧城市及數位看板等領域的多元應用。