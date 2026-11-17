台南市中西區「台南科技產業專區」開發邁入新階段，內政部11月9日核准區段徵收，市府今天（17日）起公告徵收範圍內土地及土地改良物，公告期間至12月16日止，共30天。土地所有權人可選擇領取現金補償或申請抵價地，本案抵價地比例為徵收私有土地面積的45.15%，市府提醒民眾留意各項申請期限，以維護自身權益。

台南科技產業專區位於中西區湖美社區與安平舊聚落之間，開發範圍大部分為教育部管理的國有學產土地。市府指出，這些土地過去因配合台南護理學校改制大專院校需求而保留，但目前已無使用需求，加上多數土地長期租賃給佃農，涉及三七五減租問題，現況主要作為魚塭使用，土地利用效益有限，每年租金收入僅約322萬元。

為活化土地並延續先民捐地興學的美意，市府與教育部協商土地再利用及都市發展整體規畫，配合南科產業發展趨勢，將學產土地轉型為科技產業專區，增加產業研發聚落，帶動地方產業發展。

本次區段徵收範圍位於中西區西賢里，東側以華平路為界，南接建成社區及民權路四段，與安平區相鄰；西側緊鄰C3抽水站，北側則以和緯路五段為界，與北區相鄰。

市長黃偉哲表示，科技產業專區是帶動地方產業發展的重要建設，市府將秉持公開透明、公平合理及便民原則辦理徵收及補償作業，兼顧土地所有權人及相關權利人的合法權益。

地政局長陳淑美指出，土地所有權人可選擇領取現金補償、申請發給抵價地，或部分領取現金、部分申請抵價地。申請抵價地者，須於區段徵收書面通知送達翌日起30日內提出申請。

為便利民眾領取補償費，市府開放匯款申請，土地所有權人檢附相關文件及金融機構存摺影本，須於12月9日前提出，經審核無誤後辦理匯款；未申請匯款者，預定12月24日在台南地政事務所3樓會議室現場發放補償費。

地政局提醒，公告期間如對徵收公告事項有異議，應檢附證明文件以書面向市府提出；對徵收補償價額有異議者，則可於公告期滿翌日起30日內提出。相關徵收計畫書、地籍圖及補償清冊，已陳列於地政局區段徵收科及指定閱覽處，民眾可前往查閱。