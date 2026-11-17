中華電信（2412）董事長簡志誠17日表示，全球科技競爭正加速走向AI、算力、通訊與太空科技的跨域整合；面對6G、非地面網路（NTN）及低軌衛星快速發展，倡議要攜手產官學研，推動打造台灣自主低軌星系，更呼籲活化28 GHz頻譜，加速天地整合通訊。

簡志誠今日出席台灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）第二次會員大會，並以聯盟會長身分提出次世代通訊發展倡議。

簡志誠表示，台灣除持續引進國際衛星服務，更應凝聚產官學研能量，發揮台灣半導體與資通訊供應鏈優勢，逐步建立自主低軌衛星星系及關鍵技術、系統整合及營運能力，強化國家通訊韌性與次世代通訊產業競爭力。

發展低軌衛星除了需要建置衛星星系外，也需要將地面閘道站、核心網路及服務平台無縫整合；簡志誠更點出，核心關鍵是政府的「頻譜資源配置」亦需與時俱進。

簡志誠分析，目前國內的28 GHz頻段（27.9至29.5 GHz）雖然在5G開台釋照時提供電信業者於5G使用，但目前實況在28GHz頻段的建設及商業應用十分有限。

另一方面，觀察國際發展，簡志誠分享，在國際太空通訊市場上，27.5至30 GHz（Ka頻段）已被各國及各大國際低軌衛星系統廣泛視為「低軌衛星與地面接收站間傳輸的黃金專用道」，台灣面臨此條「黃金專用道」恰與現行的5G毫米波頻段重疊，形成潛在的頻譜資源瓶頸。

為使有限的國家頻譜資源發揮最大公共與經濟效益，簡志誠建議，主管機關，在充分保障既有業者頻率使用權及投資權益的前提下，啟動26 GHz 與28 GHz頻段的整體規劃及可行性評估，包含評估5G毫米波逐步調整至26 GHz頻段、提升28 GHz頻段供衛星通信運用的彈性以及簡志誠詳述，評估5G毫米波逐步調整至26 GHz頻段，24.25至27.5 GHz為3GPP n258頻段，已獲歐洲及多個主要市場採用，具備一定規模的基地台與終端設備生態系。建議主管機關綜合評估國際趨勢、國內設備現況及未來6G頻譜需求，在提供合理過渡期及配套措施下，研議5G毫米波頻率調整的可行性。

此外，提升28 GHz頻段供衛星通信運用的彈性，簡志誠認為，在移頻規劃完成前，可先透過技術實測、場域區隔、干擾協調及和諧共用等方式，提升衛星通信運用28 GHz頻段的彈性；中長期則可配合整體頻譜重整，逐步擴大低軌衛星閘道站的可用頻寬，為多星系、多業者及衛星服務在台落地創造更有利的條件。

簡志誠強調，頻譜調整不應是行動通信與衛星通信之間的零和選擇，而應透過整體規劃、合理過渡及技術協調，讓不同頻段與通訊系統「各展所長、發揮最大價值」。如此不僅能提升頻譜使用效率，亦有助於導入國際衛星資源、帶動台灣衛星終端與地面設備產業發展，並強化災害應變、偏遠地區及關鍵基礎設施的多元通訊備援能力。

展望未來，簡志誠表示，中華電信將持續攜手政府、產業及學研夥伴，推動6G／NTN關鍵技術、天地整合網路、頻譜與干擾驗證及端到端測試平台，並深化與國內外衛星及設備業者合作。

中華電信表示，將發揮既有地面網路、衛星通信、閘道站、核心網路、資安、網管維運與企業服務整合能力，協助台灣將半導體及資通訊供應鏈優勢，進一步延伸至衛星終端、地面設備、網路營運及系統整合，逐步建立「天地整合、通訊韌性、技術自主、產業輸出」的次世代通訊能力，提升台灣在全球6G與太空通訊產業的競爭力。