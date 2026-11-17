智慧手機品牌大廠vivo全新年度影像旗艦X500系列攜手品牌影像大使周杰倫，以「蔡司電影感．創作無界」掀起熱烈迴響。上市兩周以來，面對當前全民不分年齡層皆熱衷於社群分享與生活紀實的趨勢，vivo對焦追星族群、城市旅拍記錄者到日常社交分享家等多元需求，將市場關注轉化為實質買氣，帶X500系列銷售亮眼開紅盤。

切中演唱會追拍剛需！告五人演唱會指定神機 驚艷長焦掀實測口碑

台灣演唱會經濟持續蓬勃，遠距清晰紀錄與動態追拍已成剛性需求。定位「演唱會 C 位追拍神機」的 vivo X500 Pro Max 搭載 2 億畫素蔡司 APO 超級長焦鏡頭、5,000 萬畫素蔡司 LOFIC 高動態主鏡頭，並具備單眼級 CIPA 7.0 + OIS 3° 防手震以及 C 位鎖定追焦功能，支援 Gen2 Ultra（等效 400mm）、Gen2（等效 200mm）增距鏡，精準解決「遠距拍不清、人物易晃動」的痛點。

告五人【在這裡 @ century】世界巡迴演唱會已於上周末（11／6-11／8）圓滿落幕，作為主辦方指定「演唱會 C 位追拍神機」，社群也湧現歌迷分享進場實測的驚艷畫質與穩定追焦作品，體驗店更觀察到不少專程來台觀演的海外歌迷，特別前來購入 X500 Pro Max 作為追星標配手機。結合強悍硬體、跨國歌迷購機話題與真實口碑，進一步帶動通路的詢問度與買氣。

剛需發威帶動高階銷量！Pro Max 新客成長翻倍 蘋果與三星用戶跳槽主力

觀察上市首兩周的購機狀況，無論 vivo 官方體驗店、官方商城或三大電信通路，針對新朋友推出的「購機贈增距鏡套裝組」與「指定資費登錄送增距鏡方案」皆引爆早鳥搶購。在遠距拍攝需求與配件免費升級的雙重帶動下，X500 Pro Max 成功吸引大量他牌跳槽族群，帶動「新客購機銷量」較 X300 Ultra 繳出翻倍成長，可見演唱會、運動賽事等遠距紀實剛需的成長動能強勁可期。

另一方面，在舊換新結構中，是以 X100系列與 X200 系列用戶升級為最大宗、合占約6 成，顯見老粉對蔡司影像系統的強烈黏著度；而在他牌舊機回收換購則是以三星 S 系列與 iPhone 用戶為主力。2026年 X500 系列持續深化蘋果生態連結，支援 AirDrop 檔案互傳並能無縫連接 AirPods 與 Apple Watch，不僅深獲品牌忠實用戶擁戴，對跨品牌用戶亦展現極高的無痛換機拉力。