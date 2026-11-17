SemiAnalysis下修全球AI伺服器資本支出，2028年將減少28%，2030年則下修40%。 2026—2030年伺服器矽晶圓出貨面積累計預測下調17%，2028年HBM需求預測更被砍掉30%，2030年功耗需求預測下調34%，台、美AI伺服器供應鏈同步受到巨大衝擊。

SemiAnalysis指出，輝達（NVIDIA）將成為最大受衝擊者，占全球矽晶圓出貨削減幅度的66%，其2030年按計算收入測算的出貨預測下調幅度高達66%，並進一步調低了新一代產品的平均售價假設，認為隨著AI硬體市場競爭加劇，輝達需要接受更低的利潤率來維持競爭力。

亞馬遜的Trainium系列則是此次調整中少數預測未被下調的平台。 SemiAnalysis沒有下修Trainium 2027年和2028年的出貨預測，主因是亞馬遜擁有較為充足的數據中心項目儲備，且Trainium製造成本更低，亞馬遜也願意通過戰略補貼支持其關鍵客戶。

若是如SemiAnalysis預測，ODM廠或許將迎來分歧，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等以輝達GPU產品為主的廠商可能將受到較大的衝擊，而緯穎（6669）主要營收來自於AWS的ASIC產品，受到的影響有機會低於其他大廠。